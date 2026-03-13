00981A 將於17日除息 每單位配發0.41元

主動統一台股增長（00981A）即將進行首次除息，依收益分配期後公告，實際配息金額維持先前預估的每單位配發0.41元。00981A預計17日除息，投資人參與本次配息的最後買進日為16日，配息收益將於4月10日到帳。

受到地緣政治不確定性影響，台股近日波動劇烈。統一投信表示，台股短線將維持區間震盪，但基本面並未改變，AI市場需求保持強勁，相關供應鏈出貨支撐台灣出口數據，使今年經濟有望持續成長，帶動台股長線多頭表現。中東的區域衝突降溫後，投資人恐慌情緒緩解，市場走勢也將回歸基本面。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。