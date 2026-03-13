網傳大規模資遣？台中銀行澄清：進行組織重整

近期網路消息傳出，台中銀行將在今年6月資遣百名員工，引發金融業關注。對此，台中銀行澄清，絕對沒有外傳大規模裁員的規劃，雖然目前內部確實正在進行組織重整，但強調相關職務調整將會尊重員工意願，且依照法規及行內規範辦理。

台中銀行指出，目前確實正在進行組織重整，預計上半年完成，規劃將部分後勤單位人員釋出，轉調至業務單位所進行的人員編派，其目的是希望提升人力效能，但公司強調，並非資遣，人員也不會有所裁減，「將會尊重員工的意願」，且相關職務調整將依照勞動相關法規與行內規範辦理，確保員工合法權益。

根據台中銀行官網顯示，截至去年底員工人數約有3,128人，營業據點包含國內外共88家分行，其中國內87家（含國際金融業務分行），國外1家（納閩分行）。

據了解，台中銀行過去業務著重承作不動產業，隨著近年房市信用管制政策影響，買氣趨於保守，內部也面臨業務轉型，放款策略也轉向AI及半導體相關上下游供應鏈，因此在業務轉型之際也需要較多的業務開發人員。