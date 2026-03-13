快訊

掩護前同事？保二總隊員警離職前「調包偷真槍」遭拘提 警方車輛擦撞記者

興櫃股后要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

網傳大規模資遣？台中銀行澄清：進行組織重整

聯合報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台中銀行總行大樓。台中銀行／提供
台中銀行總行大樓。台中銀行／提供

近期網路消息傳出，台中銀行將在今年6月資遣百名員工，引發金融業關注。對此，台中銀行澄清，絕對沒有外傳大規模裁員的規劃，雖然目前內部確實正在進行組織重整，但強調相關職務調整將會尊重員工意願，且依照法規及行內規範辦理。

台中銀行指出，目前確實正在進行組織重整，預計上半年完成，規劃將部分後勤單位人員釋出，轉調至業務單位所進行的人員編派，其目的是希望提升人力效能，但公司強調，並非資遣，人員也不會有所裁減，「將會尊重員工的意願」，且相關職務調整將依照勞動相關法規與行內規範辦理，確保員工合法權益。

根據台中銀行官網顯示，截至去年底員工人數約有3,128人，營業據點包含國內外共88家分行，其中國內87家（含國際金融業務分行），國外1家（納閩分行）。

據了解，台中銀行過去業務著重承作不動產業，隨著近年房市信用管制政策影響，買氣趨於保守，內部也面臨業務轉型，放款策略也轉向AI及半導體相關上下游供應鏈，因此在業務轉型之際也需要較多的業務開發人員。

台中銀行

延伸閱讀

經濟日報社論／推動亞洲資產管理中心的下一步

中信金配息 法人估2.5元 今年配發率推進六成

北京大型律所創辦人傳欠債180億元 公司切割

亞太金融人才爭奪戰升溫

相關新聞

網傳大規模資遣？台中銀行澄清：進行組織重整

近期網路消息傳出，台中銀行將在今年6月資遣百名員工，引發金融業關注。對此，台中銀行澄清，絕對沒有外傳大規模裁員的規劃，雖然目前內部確實正在進行組織重整，但強調相關職務調整將會尊重員工意願，且依照法規及行內規範辦理。

中東戰火延燒 美元指數彈升、為何黃金未能成為避險資產？

美伊衝突局勢緊張，再度刺激國際油價飆升，布蘭特原油價格12日再度攀升至每桶100美元以上，亞洲股市13日盤中也幾乎走跌，不過，傳統避險資產黃金價格走勢，卻未如預期持續上揚。對此，國銀分析，美元指數彈升成為未推升黃金的主因。

盤勢震盪 含 REITs 基金可望提升資產韌性

投資市場持續受美伊衝突影響，美、台股本周互有漲跌。在餘波未歇的態勢下，法人認為，面對政治風險延續，納入REITs的基金因具備分散風險與收益特性，將可提升資產配置的韌性。盤點市場上13檔含REITs基金近一周表現，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A（累積）繳出正報酬，展現抗震實力。

新台幣午盤貶6.5分　暫收31.91元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.91元，貶6.5分，成交金額10.02億美元

荷莫茲海峽持續封鎖 避險情緒升溫推高美元

荷莫茲海峽持續封鎖，避險情緒升溫，美元指數即將測試100大關，新台幣兌美元現鈔賣出價也突破32.1元，本國銀行分析，有鑒於衝突可能延長，無論是美元、短期美債殖利率或原油價格都持續上揚，引發市場對通膨衝擊的擔憂。

金融股現金股息可望優於預期 法人優先推薦三檔

隨2025年財報正式出爐，金融股即將公布股利政策，法人指出，鑒於殖利率已成為高股息ETF重要投資參考依據等因素，有機會成為第2季股價重要推動力量，優先推薦凱基金（2883）、中信金（2891）、第一金（2892）等標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。