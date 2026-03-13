強制車責險逾期恐遭註銷牌照 產險公會提醒車主定期檢視保單期限

為保障交通事故受害者的基本權益，產險公會提醒全國汽、機車車主，務必主動並定期檢視「強制汽車責任保險」的有效期限，避免因保單到期未續保而影響自身權益。依現行規定，若強制險保單到期後逾6個月仍未續保，公路監理機關將依法註銷車輛牌照，車主不僅可能面臨高額罰鍰，也可能陷入無法合法使用車輛的困境。

產險公會指出，為避免民眾因疏忽忘記投保，主管機關與保險公司已建立多重提醒機制。首先，在保險期間屆滿前30日，保險公司會寄發續保通知，提醒車主提前辦理投保。其次，若保單到期後仍未續保，保險公司會在30日內至少再寄送兩次通知，提醒車主重新投保。此外，若保險到期後第2個月與第5個月仍未投保，金融監督管理委員會保險局與交通部公路局將聯名寄送提醒通知，強化宣導與警示效果。相關通知均會寄送至汽、機車登記地址或保險公司所留存的聯絡地址。

依《強制汽車責任保險法》第51條之1規定，若投保義務人於保險期間屆滿後逾6個月仍未投保，主管機關可移請公路監理機關註銷該車輛牌照。若車主在牌照遭註銷後仍持續上路行駛，將面臨更嚴重的交通違規處罰。

除了牌照可能被註銷外，未依規定投保強制險的車輛若遭警察攔檢或被交通勤務舉發，也將面臨罰鍰。依規定，汽車未投保可處新台幣3,000元至1萬5,000元罰鍰；機車為1,500元至3,000元；微型電動二輪車則為750元至1,500元。若未投保車輛發生交通事故，罰鍰將加重至9,000元至3萬2,000元，並扣留車輛牌照，直到完成投保為止。

產險公會也提醒車主，若個人聯絡資訊如通訊地址、手機號碼或電子郵件有所變動，應儘速通知保險公司辦理資料更新，以確保能順利接收各項保險通知，避免因資訊未更新而錯過續保提醒。