快訊

興櫃股后要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

趕時間別上來！國道2號東向16.7公里車禍 回堵2公里單線通行

又見私密影像外流…盜版AV網站遭封1天起死回生 石崇良：再上架就再封

強制車責險逾期恐遭註銷牌照 產險公會提醒車主定期檢視保單期限

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

為保障交通事故受害者的基本權益，產險公會提醒全國汽、機車車主，務必主動並定期檢視「強制汽車責任保險」的有效期限，避免因保單到期未續保而影響自身權益。依現行規定，若強制險保單到期後逾6個月仍未續保，公路監理機關將依法註銷車輛牌照，車主不僅可能面臨高額罰鍰，也可能陷入無法合法使用車輛的困境。

產險公會指出，為避免民眾因疏忽忘記投保，主管機關與保險公司已建立多重提醒機制。首先，在保險期間屆滿前30日，保險公司會寄發續保通知，提醒車主提前辦理投保。其次，若保單到期後仍未續保，保險公司會在30日內至少再寄送兩次通知，提醒車主重新投保。此外，若保險到期後第2個月與第5個月仍未投保，金融監督管理委員會保險局與交通部公路局將聯名寄送提醒通知，強化宣導與警示效果。相關通知均會寄送至汽、機車登記地址或保險公司所留存的聯絡地址。

依《強制汽車責任保險法》第51條之1規定，若投保義務人於保險期間屆滿後逾6個月仍未投保，主管機關可移請公路監理機關註銷該車輛牌照。若車主在牌照遭註銷後仍持續上路行駛，將面臨更嚴重的交通違規處罰。

除了牌照可能被註銷外，未依規定投保強制險的車輛若遭警察攔檢或被交通勤務舉發，也將面臨罰鍰。依規定，汽車未投保可處新台幣3,000元至1萬5,000元罰鍰；機車為1,500元至3,000元；微型電動二輪車則為750元至1,500元。若未投保車輛發生交通事故，罰鍰將加重至9,000元至3萬2,000元，並扣留車輛牌照，直到完成投保為止。

產險公會也提醒車主，若個人聯絡資訊如通訊地址、手機號碼或電子郵件有所變動，應儘速通知保險公司辦理資料更新，以確保能順利接收各項保險通知，避免因資訊未更新而錯過續保提醒。

交通違規 保單 交通事故

延伸閱讀

女性投保、男性開車？強制車險費率失真 金管會擬半年提改革

影／64歲婦人駕車與執勤救護車在路口碰撞 可能面臨重罰

拖吊亂象 北市要求揭露金額

未投保災保開罰逾1.9億 勞動部：1人微型企業也應加保

相關新聞

網傳大規模資遣？台中銀行澄清：進行組織重整

近期網路消息傳出，台中銀行將在今年6月資遣百名員工，引發金融業關注。對此，台中銀行澄清，絕對沒有外傳大規模裁員的規劃，雖然目前內部確實正在進行組織重整，但強調相關職務調整將會尊重員工意願，且依照法規及行內規範辦理。

中東戰火延燒 美元指數彈升、為何黃金未能成為避險資產？

美伊衝突局勢緊張，再度刺激國際油價飆升，布蘭特原油價格12日再度攀升至每桶100美元以上，亞洲股市13日盤中也幾乎走跌，不過，傳統避險資產黃金價格走勢，卻未如預期持續上揚。對此，國銀分析，美元指數彈升成為未推升黃金的主因。

盤勢震盪 含 REITs 基金可望提升資產韌性

投資市場持續受美伊衝突影響，美、台股本周互有漲跌。在餘波未歇的態勢下，法人認為，面對政治風險延續，納入REITs的基金因具備分散風險與收益特性，將可提升資產配置的韌性。盤點市場上13檔含REITs基金近一周表現，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A（累積）繳出正報酬，展現抗震實力。

新台幣午盤貶6.5分　暫收31.91元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.91元，貶6.5分，成交金額10.02億美元

荷莫茲海峽持續封鎖 避險情緒升溫推高美元

荷莫茲海峽持續封鎖，避險情緒升溫，美元指數即將測試100大關，新台幣兌美元現鈔賣出價也突破32.1元，本國銀行分析，有鑒於衝突可能延長，無論是美元、短期美債殖利率或原油價格都持續上揚，引發市場對通膨衝擊的擔憂。

金融股現金股息可望優於預期 法人優先推薦三檔

隨2025年財報正式出爐，金融股即將公布股利政策，法人指出，鑒於殖利率已成為高股息ETF重要投資參考依據等因素，有機會成為第2季股價重要推動力量，優先推薦凱基金（2883）、中信金（2891）、第一金（2892）等標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。