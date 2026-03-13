快訊

一銀：強化法金與海外業務 掌握供應鏈重組新機會

中央社／ 台北13日電

一銀行今天舉行2026年全球經理人會議，一銀表示，面對全球產業轉型加速，將持續推展法人金融與海外業務發展，並結合國內與海外據點，提供跨境融資與金流整合等支援，掌握供應鏈重組與產業升級帶來的新機會。

一銀今天舉行2026年全球經理人會議，一銀去年全年稅後淨利新台幣256.63億元，再創新高，年增7.8%。董事長邱月琴補充，多項業務維持市場領先，包括中小企業放款破兆元且連續16年蟬聯市占第1、海外據點數及iLEO數位帳戶開戶數皆為公股銀行之冠等。

邱月琴表示，今年在全球經濟變動與產業轉型加速下，將持續強化核心業務動能，推展法人金融與海外業務發展，掌握供應鏈重組與產業升級帶來的新機會，同時加速推動個人金融與財富管理業務成長，優化獲利結構，提升整體營運效率。

她表示，「金融服務數位化已成為銀行競爭力關鍵」，將持續深化數位通路與線上服務，推動人工智慧（AI）技術應用於金融服務與營運流程，提升服務效率與客戶體驗，並強化科技防詐與資安防護機制，守護客戶資產安全。

邱月琴強調，中長期發展持續朝「利基型、區域型、數位型、低碳型」4大願景邁進，透過深化核心優勢、善用海外布局及推動永續金融發展，提升競爭力與經營韌性。

一銀總經理周朝崇表示，在AI產業發展、供應鏈重組及台灣經濟動能帶動下，金融服務需求持續成長，今年將以「攜手開拓聚焦成長」、「掌握金流領航市場」、「數智驅動創新精進」、「活用資本厚植韌性」、「永續共榮幸福未來」5大策略方針，透過跨部門合作與資源整合，提升整體競爭力與經營效率。

因應企業客戶全球布局趨勢，周朝崇表示，將持續強化跨境金融服務，結合國內與海外據點，提供跨境融資與金流整合等支援，協助企業拓展海外投資與營運，並以「第一銀行作為客戶財務運籌中心」為核心，整合集團內證券、投信及人壽等資源，推動整合行銷，提升集團服務價值。

全球經濟 數位帳戶 一銀

相關新聞

網傳大規模資遣？台中銀行澄清：進行組織重整

近期網路消息傳出，台中銀行將在今年6月資遣百名員工，引發金融業關注。對此，台中銀行澄清，絕對沒有外傳大規模裁員的規劃，雖然目前內部確實正在進行組織重整，但強調相關職務調整將會尊重員工意願，且依照法規及行內規範辦理。

中東戰火延燒 美元指數彈升、為何黃金未能成為避險資產？

美伊衝突局勢緊張，再度刺激國際油價飆升，布蘭特原油價格12日再度攀升至每桶100美元以上，亞洲股市13日盤中也幾乎走跌，不過，傳統避險資產黃金價格走勢，卻未如預期持續上揚。對此，國銀分析，美元指數彈升成為未推升黃金的主因。

盤勢震盪 含 REITs 基金可望提升資產韌性

投資市場持續受美伊衝突影響，美、台股本周互有漲跌。在餘波未歇的態勢下，法人認為，面對政治風險延續，納入REITs的基金因具備分散風險與收益特性，將可提升資產配置的韌性。盤點市場上13檔含REITs基金近一周表現，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A（累積）繳出正報酬，展現抗震實力。

新台幣午盤貶6.5分　暫收31.91元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.91元，貶6.5分，成交金額10.02億美元

荷莫茲海峽持續封鎖 避險情緒升溫推高美元

荷莫茲海峽持續封鎖，避險情緒升溫，美元指數即將測試100大關，新台幣兌美元現鈔賣出價也突破32.1元，本國銀行分析，有鑒於衝突可能延長，無論是美元、短期美債殖利率或原油價格都持續上揚，引發市場對通膨衝擊的擔憂。

金融股現金股息可望優於預期 法人優先推薦三檔

隨2025年財報正式出爐，金融股即將公布股利政策，法人指出，鑒於殖利率已成為高股息ETF重要投資參考依據等因素，有機會成為第2季股價重要推動力量，優先推薦凱基金（2883）、中信金（2891）、第一金（2892）等標的。

