一銀：強化法金與海外業務 掌握供應鏈重組新機會

第一銀行今天舉行2026年全球經理人會議，一銀表示，面對全球產業轉型加速，將持續推展法人金融與海外業務發展，並結合國內與海外據點，提供跨境融資與金流整合等支援，掌握供應鏈重組與產業升級帶來的新機會。

一銀今天舉行2026年全球經理人會議，一銀去年全年稅後淨利新台幣256.63億元，再創新高，年增7.8%。董事長邱月琴補充，多項業務維持市場領先，包括中小企業放款破兆元且連續16年蟬聯市占第1、海外據點數及iLEO數位帳戶開戶數皆為公股銀行之冠等。

邱月琴表示，今年在全球經濟變動與產業轉型加速下，將持續強化核心業務動能，推展法人金融與海外業務發展，掌握供應鏈重組與產業升級帶來的新機會，同時加速推動個人金融與財富管理業務成長，優化獲利結構，提升整體營運效率。

她表示，「金融服務數位化已成為銀行競爭力關鍵」，將持續深化數位通路與線上服務，推動人工智慧（AI）技術應用於金融服務與營運流程，提升服務效率與客戶體驗，並強化科技防詐與資安防護機制，守護客戶資產安全。

邱月琴強調，中長期發展持續朝「利基型、區域型、數位型、低碳型」4大願景邁進，透過深化核心優勢、善用海外布局及推動永續金融發展，提升競爭力與經營韌性。

一銀總經理周朝崇表示，在AI產業發展、供應鏈重組及台灣經濟動能帶動下，金融服務需求持續成長，今年將以「攜手開拓聚焦成長」、「掌握金流領航市場」、「數智驅動創新精進」、「活用資本厚植韌性」、「永續共榮幸福未來」5大策略方針，透過跨部門合作與資源整合，提升整體競爭力與經營效率。

因應企業客戶全球布局趨勢，周朝崇表示，將持續強化跨境金融服務，結合國內與海外據點，提供跨境融資與金流整合等支援，協助企業拓展海外投資與營運，並以「第一銀行作為客戶財務運籌中心」為核心，整合集團內證券、投信及人壽等資源，推動整合行銷，提升集團服務價值。