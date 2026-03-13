台新銀行2月信用卡刷卡金額407億元 2月新發卡數為3.4萬卡

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台新銀行2月信用卡刷卡金額407億元，持續維持在400億元之上，2月新發卡數為3.4萬卡。

台新銀表示， 2月適逢農曆年連假出遊人潮眾多，「玩旅刷」國/內外旅遊享最高3.3%，「好饗刷」搭配領券國內飯店/餐飲享最高8%，皆受客戶好評。此外，LINE Pay領券享最高3.8%，適用場景廣泛，也使「Pay著刷」用戶大幅增加。即日起到3月底前至Richart Life領券，不論是朋友聚餐(餐飲8%)、年後健身保養(續航券5%)、或是日常消費(LINE Pay3.8%)，台新都有加碼優惠券！

觀察年輕客戶日常消費，使用LINE Pay比例持續提高，2026/3/31前，台新Richart卡持續推出LINE Pay加碼券，最高享3.8%；而4月將迎來清明連假、櫻花季旅遊熱潮，2026/4/30前，全臺旅行社刷台新卡，最高享5.3%回饋，若是赴日旅遊，更可於2026/6/30前，用台新Pay+綁定Richart卡，消費享最高20.8%，再免1.5%國外交易手續費。

