玉山信用卡2月單月簽帳金額為455億元 新發卡數為4.1萬張

玉山信用卡業務持續穩定增長，2月流通卡數757萬張，較去年同期成長0.9%，有效卡數為484萬張，本月新發卡數為4.1萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。玉山信用卡在2月的單月簽帳金額為455億元，較去年同期成長1.9%，年度簽帳金額為976億元，較去年同期成長7.6%。

玉山銀信用卡2月成長動能主要來自海外旅遊、百貨通路，在春節與228連續假期的出國潮與消費熱度帶動下，海外旅遊簽帳表現亮眼；同時，百貨通路因年終獎金發放與春夏新品上市，促使整體買氣回升，推升簽帳金額成長。

為迎接三月女神節與白色情人節美妝保養及送禮需求，玉山與多家電商平台合作推出各式信用卡優惠活動，尤其使用玉山Unicard於指定電商最消費高可享4.5%回饋，新戶使用玉山U Bear卡於網路消費享最高10%回饋，持續帶動整體簽帳動能提升。

玉山Unicard推出限時申辦活動，於2026/5/31前首次申辦玉山Unicard且核卡後45天內新增一般消費滿5,000元贈500點玉山e point，加上原卡片權益回饋最高享14.5%！

此外，玉山U Bear及Pi錢包信用卡自3月起也升級卡片權益，玉山U Bear信用卡回饋通路新增ChatGPT、Gemini等AI訂閱服務，提供最高10%現金回饋，而持Pi拍錢包信用卡則不限國內外一般消費，凡累積滿額最高即享3%P幣回饋，並配合3月女神節與5月母親節，精選指定百貨、藥妝、餐飲、網購等通路，單筆滿額加碼享最高12.6%P幣回饋。