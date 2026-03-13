中東戰火延燒 美元指數彈升、為何黃金未能成為避險資產？

美伊衝突局勢緊張，再度刺激國際油價飆升，布蘭特原油價格12日再度攀升至每桶100美元以上，亞洲股市13日盤中也幾乎走跌，不過，傳統避險資產黃金價格走勢，卻未如預期持續上揚。對此，國銀分析，美元指數彈升成為未推升黃金的主因。

根據國銀旗下財管部門的研究報告指出，美伊軍事衝突中斷了中東國家經由荷莫茲海峽出口能源，市場擔憂油價飆漲將使通膨再起，聯準會降息步伐可能延後，因此美元指數彈升成為本次地緣政治風險未推升黃金的主因。

國銀觀察，目前市場最擔心的是美伊軍事衝突延長，若中東石油出口遭到封鎖的時間過長，油價飆升除了拖累全球經濟成長，更會讓美國好不容易壓下來的通膨再度上揚，在此極端風險下，市場僅偏好流動性，將部分資產轉往現金部位避險。

不過，國銀認為，基本面仍有望持續支撐金價。自去年第4季開始，支撐黃金上漲的驅動力轉為投資及投機需求，隨著金價適度修正後，在地緣政治風險高的環境下，後續有望加速央行購金的意願為金價帶來基本面支撐，建議投資人以多元資產的布局策略應對高波動的市場。