快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火延燒 美元指數彈升、為何黃金未能成為避險資產？

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
國際金價示意圖。（路透）
國際金價示意圖。（路透）

美伊衝突局勢緊張，再度刺激國際油價飆升，布蘭特原油價格12日再度攀升至每桶100美元以上，亞洲股市13日盤中也幾乎走跌，不過，傳統避險資產黃金價格走勢，卻未如預期持續上揚。對此，國銀分析，美元指數彈升成為未推升黃金的主因。

根據國銀旗下財管部門的研究報告指出，美伊軍事衝突中斷了中東國家經由荷莫茲海峽出口能源，市場擔憂油價飆漲將使通膨再起，聯準會降息步伐可能延後，因此美元指數彈升成為本次地緣政治風險未推升黃金的主因。

國銀觀察，目前市場最擔心的是美伊軍事衝突延長，若中東石油出口遭到封鎖的時間過長，油價飆升除了拖累全球經濟成長，更會讓美國好不容易壓下來的通膨再度上揚，在此極端風險下，市場僅偏好流動性，將部分資產轉往現金部位避險。

不過，國銀認為，基本面仍有望持續支撐金價。自去年第4季開始，支撐黃金上漲的驅動力轉為投資及投機需求，隨著金價適度修正後，在地緣政治風險高的環境下，後續有望加速央行購金的意願為金價帶來基本面支撐，建議投資人以多元資產的布局策略應對高波動的市場。

全球經濟 國際油價 黃金 避險

延伸閱讀

中東戰火延燒、油價蠢動！AI 供應鏈長線買點浮現

有需求有通膨 法人：黃金及天然資源後市看俏

黃金2025年創1979年以來最強年度漲勢 貝萊德持續看俏

期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

相關新聞

中東戰火延燒 美元指數彈升、為何黃金未能成為避險資產？

美伊衝突局勢緊張，再度刺激國際油價飆升，布蘭特原油價格12日再度攀升至每桶100美元以上，亞洲股市13日盤中也幾乎走跌，不過，傳統避險資產黃金價格走勢，卻未如預期持續上揚。對此，國銀分析，美元指數彈升成為未推升黃金的主因。

盤勢震盪 含 REITs 基金可望提升資產韌性

投資市場持續受美伊衝突影響，美、台股本周互有漲跌。在餘波未歇的態勢下，法人認為，面對政治風險延續，納入REITs的基金因具備分散風險與收益特性，將可提升資產配置的韌性。盤點市場上13檔含REITs基金近一周表現，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A（累積）繳出正報酬，展現抗震實力。

新台幣午盤貶6.5分　暫收31.91元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.91元，貶6.5分，成交金額10.02億美元

荷莫茲海峽持續封鎖 避險情緒升溫推高美元

荷莫茲海峽持續封鎖，避險情緒升溫，美元指數即將測試100大關，新台幣兌美元現鈔賣出價也突破32.1元，本國銀行分析，有鑒於衝突可能延長，無論是美元、短期美債殖利率或原油價格都持續上揚，引發市場對通膨衝擊的擔憂。

金融股現金股息可望優於預期 法人優先推薦三檔

隨2025年財報正式出爐，金融股即將公布股利政策，法人指出，鑒於殖利率已成為高股息ETF重要投資參考依據等因素，有機會成為第2季股價重要推動力量，優先推薦凱基金（2883）、中信金（2891）、第一金（2892）等標的。

趁多頭受挫 永豐金：拉回布局 AI 各產業龍頭股

美伊戰爭觸發股市高檔獲利賣壓，多頭進展受挫，全球股市陷入混亂。永豐金證3月「2026第1季產業投資論壇」強調：短線充滿變數，但是AI投資是既定方向，預估台股企業在AI發展大有獲益，上市公司總獲利可成長三成以上，因此台股長線仍是看好，建議拉回可布局AI各產業龍頭股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。