盤勢震盪 含 REITs 基金可望提升資產韌性

投資市場持續受美伊衝突影響，美、台股本周互有漲跌。在餘波未歇的態勢下，法人認為，面對政治風險延續，納入REITs的基金因具備分散風險與收益特性，將可提升資產配置的韌性。盤點市場上13檔含REITs基金近一周表現，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A（累積）繳出正報酬，展現抗震實力。

市場波動格局下，含REITs的多重資產基金被視為大盤受波動干擾時，提供穩定下行緩衝的優選。觀察市面上含REITs基金近一周含息報酬率，在股市上沖下洗之際，有5檔績效介於0.07%到-0.93%之間，表現相較S&P 500指數的-0.98%優異。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金研究團隊表示，美伊戰事發展仍存在不確性，短線波動難免較大。由於目前經濟持穩、AI發展態勢並未改變，投資者可採取「結構性看好，戰術性配置」 的投資邏輯，參與股市成長的同時，做好資產配置以應對短線市場波動影響。

法人分析，當前地緣政治衝突局勢變化仍不確定，資金可能由股市流向具息收特性的資產避險，而REITs基金為內需導向產業，受地緣政治衝突干擾程度較低，今年預期仍有一碼的降息空間，含REITs基金有望迎來評價修復行情。