快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽持續封鎖 避險情緒升溫推高美元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
圖為航行在荷莫茲海峽的油輪。(路透)
圖為航行在荷莫茲海峽的油輪。(路透)

荷莫茲海峽持續封鎖，避險情緒升溫，美元指數即將測試100大關，新台幣兌美元現鈔賣出價也突破32.1元，本國銀行分析，有鑒於衝突可能延長，無論是美元、短期美債殖利率原油價格都持續上揚，引發市場對通膨衝擊的擔憂。

國銀認為，若油價持續維持高檔，美元指數可能破百，截至目前布蘭特原油價格在每桶95～100美元區間震盪，荷莫茲海峽持續封鎖激發避險情緒上升。此外，今日市場同步關注美國個人消費支出物價指數（PCE）。

新台幣 美債殖利率 原油價格 匯率

延伸閱讀

美元續漲 接近今年高點 日圓貶至160關卡之前

油價大漲逾9%至近四年最高 布蘭特收盤漲破100美元 金價續跌

全球聚焦荷莫茲 油價破百美股陷拋售

美股早盤／伊朗揚言續封鎖荷莫茲海峽 道瓊下殺逾500點、台積電ADR挫4%

相關新聞

新台幣午盤貶6.5分　暫收31.91元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.91元，貶6.5分，成交金額10.02億美元

荷莫茲海峽持續封鎖 避險情緒升溫推高美元

荷莫茲海峽持續封鎖，避險情緒升溫，美元指數即將測試100大關，新台幣兌美元現鈔賣出價也突破32.1元，本國銀行分析，有鑒於衝突可能延長，無論是美元、短期美債殖利率或原油價格都持續上揚，引發市場對通膨衝擊的擔憂。

金融股現金股息可望優於預期 法人優先推薦三檔

隨2025年財報正式出爐，金融股即將公布股利政策，法人指出，鑒於殖利率已成為高股息ETF重要投資參考依據等因素，有機會成為第2季股價重要推動力量，優先推薦凱基金（2883）、中信金（2891）、第一金（2892）等標的。

趁多頭受挫 永豐金：拉回布局 AI 各產業龍頭股

美伊戰爭觸發股市高檔獲利賣壓，多頭進展受挫，全球股市陷入混亂。永豐金證3月「2026第1季產業投資論壇」強調：短線充滿變數，但是AI投資是既定方向，預估台股企業在AI發展大有獲益，上市公司總獲利可成長三成以上，因此台股長線仍是看好，建議拉回可布局AI各產業龍頭股。

新台幣開盤貶0.5分　為31.85元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.85元開盤，貶0.5分

地緣風險升溫 多重資產布局成顯學

近期全球金融市場面臨多重不確定性，包括地緣政治衝突升溫、貿易與科技競爭加劇，以及各國貨幣政策轉折等因素，使市場波動度顯著提高。在此環境下，單一資產配置容易受到景氣循環或政策變動影響，投資組合波動風險上升，市場資金逐漸轉向透過多元分散的多重資產策略，追求兼顧收益與風險控管的投資方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。