荷莫茲海峽持續封鎖 避險情緒升溫推高美元
荷莫茲海峽持續封鎖，避險情緒升溫，美元指數即將測試100大關，新台幣兌美元現鈔賣出價也突破32.1元，本國銀行分析，有鑒於衝突可能延長，無論是美元、短期美債殖利率或原油價格都持續上揚，引發市場對通膨衝擊的擔憂。
國銀認為，若油價持續維持高檔，美元指數可能破百，截至目前布蘭特原油價格在每桶95～100美元區間震盪，荷莫茲海峽持續封鎖激發避險情緒上升。此外，今日市場同步關注美國個人消費支出物價指數（PCE）。
