金融股現金股息可望優於預期 法人優先推薦三檔

隨2025年財報正式出爐，金融股即將公布股利政策，法人指出，鑒於殖利率已成為高股息ETF重要投資參考依據等因素，有機會成為第2季股價重要推動力量，優先推薦凱基金（2883）、中信金（2891）、第一金（2892）等標的。

針對金融股第2季展望，壽險金控旗下投顧法人分析，金融股將舉行董事會及股東會討論並決定2025年股利分派提案，預期多數將通過更高比例現金股息配發，主因除管理層考量股息已成為投資金融股重要指標，且為高股息ETF重要投資參考依據外，還有資本計提壓力下降。

此外，受惠於金管會允許AC金融資產匯損可按存續期間攤提，避險比重潛在下滑，各家公司執行情形亦為市場關注焦點。

法人指出，中東情勢緊張影響美聯準會降息預期，市場預期降息1至2碼機率最高落在33.4%、31.8%，所幸利差展望仍維持正向，活存比因殖利率曲線回歸正斜率而逐步回升。

市場擔憂中東曝險影響金融業資產品質及獲利表現，根據金管會公告主要曝險多為壽險投資部位，包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達等油國的主權債，金融債等，投資等級高達98%以上，銀行曝險多為國際聯貸，對象多為石化及基建。

法人研判，若戰事未進一步擴大，波及周圍各國主權債信，則無顯著影響。雖然近期公債殖利率大幅反彈，但預期持續上檔有限。