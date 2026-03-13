聽新聞
證交所徵才南北大串聯 首度前進成大南區就業博覽會
台灣證券交易所啟動今年度校園徵才活動，展開南北大串聯，首度將招募觸角向南延伸至成功大學「南區就業博覽會」，展現網羅全台跨界人才的決心。
證交所表示，今年校園徵才活動已於3月正式啟動，展開校園巡迴，繼上週台大校園徵才博覽會後，接著3月14日前進陽明交通大學、3月20日至政治大學、3月21日為清華大學，3月27日到台灣科技大學。
另外，證交所今年擴大規模，3月24日將首度參加台灣師範大學就業博覽會，並將招募觸角向南延伸至成功大學，3月15日前進成大設攤，參加南台灣規模最大的南區就業博覽會。
證交所表示，隨著全球資本市場加速邁向數位化與智慧化，具備整合思維、創新能力與跨領域背景的複合型人才，成為推動證交所轉型升級的重要關鍵，看準南台灣豐沛的人才庫，證交所今年首度展開南北串聯，積極向南部優秀跨域菁英招手。
