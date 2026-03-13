快訊

證交所徵才南北大串聯　首度前進成大南區就業博覽會

中央社／ 台北13日電

台灣證券交易所啟動今年度校園徵才活動，展開南北大串聯，首度將招募觸角向南延伸至成功大學「南區就業博覽會」，展現網羅全台跨界人才的決心。

證交所表示，今年校園徵才活動已於3月正式啟動，展開校園巡迴，繼上週台大校園徵才博覽會後，接著3月14日前進陽明交通大學、3月20日至政治大學、3月21日為清華大學，3月27日到台灣科技大學。

另外，證交所今年擴大規模，3月24日將首度參加台灣師範大學就業博覽會，並將招募觸角向南延伸至成功大學，3月15日前進成大設攤，參加南台灣規模最大的南區就業博覽會。

證交所表示，隨著全球資本市場加速邁向數位化與智慧化，具備整合思維、創新能力與跨領域背景的複合型人才，成為推動證交所轉型升級的重要關鍵，看準南台灣豐沛的人才庫，證交所今年首度展開南北串聯，積極向南部優秀跨域菁英招手。

校園 資本市場 徵才活動

相關新聞

新台幣午盤貶6.5分　暫收31.91元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.91元，貶6.5分，成交金額10.02億美元

荷莫茲海峽持續封鎖 避險情緒升溫推高美元

荷莫茲海峽持續封鎖，避險情緒升溫，美元指數即將測試100大關，新台幣兌美元現鈔賣出價也突破32.1元，本國銀行分析，有鑒於衝突可能延長，無論是美元、短期美債殖利率或原油價格都持續上揚，引發市場對通膨衝擊的擔憂。

金融股現金股息可望優於預期 法人優先推薦三檔

隨2025年財報正式出爐，金融股即將公布股利政策，法人指出，鑒於殖利率已成為高股息ETF重要投資參考依據等因素，有機會成為第2季股價重要推動力量，優先推薦凱基金（2883）、中信金（2891）、第一金（2892）等標的。

趁多頭受挫 永豐金：拉回布局 AI 各產業龍頭股

美伊戰爭觸發股市高檔獲利賣壓，多頭進展受挫，全球股市陷入混亂。永豐金證3月「2026第1季產業投資論壇」強調：短線充滿變數，但是AI投資是既定方向，預估台股企業在AI發展大有獲益，上市公司總獲利可成長三成以上，因此台股長線仍是看好，建議拉回可布局AI各產業龍頭股。

新台幣開盤貶0.5分　為31.85元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.85元開盤，貶0.5分

地緣風險升溫 多重資產布局成顯學

近期全球金融市場面臨多重不確定性，包括地緣政治衝突升溫、貿易與科技競爭加劇，以及各國貨幣政策轉折等因素，使市場波動度顯著提高。在此環境下，單一資產配置容易受到景氣循環或政策變動影響，投資組合波動風險上升，市場資金逐漸轉向透過多元分散的多重資產策略，追求兼顧收益與風險控管的投資方式。

