快訊

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

接班後一路神隱！伊朗最高領袖傳聞昏迷截肢 官媒代讀新聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

趁多頭受挫 永豐金：拉回布局 AI 各產業龍頭股

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美伊戰爭觸發股市高檔獲利賣壓，多頭進展受挫，全球股市陷入混亂。永豐金證3月「2026第1季產業投資論壇」強調：短線充滿變數，但是AI投資是既定方向，預估台股企業在AI發展大有獲益，上市公司總獲利可成長三成以上，因此台股長線仍是看好，建議拉回可布局AI各產業龍頭股。

永豐金（2890）總經理朱士廷在本周法說會上也表示表示，在戰事尚未終結之前，台股短期震盪恐難避免。不過，他也強調，台灣經濟基本面穩健，只要台積電（2330）和AI長期動能不變，加權指數出現大幅下修的機率並不高。

朱士廷指出，美伊衝突不僅牽動台股，全球股市也同步出現震盪。主要原因在於，全球股市已歷經長達三年的多頭行情，在高檔位置下，只要出現地緣政治或經濟的不確定因素，投資人便容易採取避險或預防性調整部位，放大市場波動。

儘管短期情勢不明朗，朱士廷仍看好台灣經濟基本面。他指出，2025年台灣經濟表現亮眼，全年GDP成長率達8.62%。在AI產業需求強勁帶動下，外銷動能持續攀升。2025年第4季外銷訂單金額達1,881億美元，創下歷年同期新高；全年出口金額更達6,407億美元，同樣刷新歷史紀錄，顯示台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位仍持續強化。

針對量子電腦發展，資策會產業顧問兼副主任施柏榮表示，量子電腦面臨時間與錯誤率等技術挑戰，未來將與傳統電腦形成混合系統而非取代之，此技術的落地高度仰賴精密光學與設備製造能力。同時，「量子AI」正推動醫藥與電動車電池等前瞻應用，而深厚的工業製程知識，將是台灣硬體廠商切入量子供應鏈的核心競爭力。

資策會產業顧問兼組長鄭凱安認為，光電異質整合為矽光子技術核心，吸引半導體與光通訊廠投入具低耗能、高頻寬優勢的CPO（共同封裝光學）研發，其量產普及取決於模組便攜性。

面對跨域整合的技術門檻，具備完整供應鏈的台廠可透過產業聯盟加速商業化。藉技術龍頭掌握話語權，台灣有望將完整的CPO解決方案與標準推升為國際規格，從產品製造邁向標準輸出，大幅提升在全球矽光子市場的影響力。

資策會 永豐金 量子電腦

延伸閱讀

台股科技、市值型 夯

股市震盪 TISA級別基金定期定額助攻參與台股成長

美股風光不再？鉅亨買基金：AI產業核心美國主導 美股中長期看好

永豐金證券2026看量子電腦、AI 半導體及太空軌道經濟

相關新聞

趁多頭受挫 永豐金：拉回布局 AI 各產業龍頭股

美伊戰爭觸發股市高檔獲利賣壓，多頭進展受挫，全球股市陷入混亂。永豐金證3月「2026第1季產業投資論壇」強調：短線充滿變數，但是AI投資是既定方向，預估台股企業在AI發展大有獲益，上市公司總獲利可成長三成以上，因此台股長線仍是看好，建議拉回可布局AI各產業龍頭股。

新台幣開盤貶0.5分　為31.85元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.85元開盤，貶0.5分

地緣風險升溫 多重資產布局成顯學

近期全球金融市場面臨多重不確定性，包括地緣政治衝突升溫、貿易與科技競爭加劇，以及各國貨幣政策轉折等因素，使市場波動度顯著提高。在此環境下，單一資產配置容易受到景氣循環或政策變動影響，投資組合波動風險上升，市場資金逐漸轉向透過多元分散的多重資產策略，追求兼顧收益與風險控管的投資方式。

地緣政治促使避險情緒增 澳洲主權債有望持續吸金

中東戰事持續緊繃，由於伊朗頑強抵抗，原先預期將迅速結束的戰爭可能要拖延更長的時間，風險性資產因避險情緒升高而出現回檔整理，投資目光轉向波動度較低的債券市場。根據晨星統計，2025年澳洲主權債吸引40億澳元（約28億美元）的資金流入，是四年來新高。澳洲主權債擁有極佳的信用評等與較高的債券殖利率等優勢，加以中長期去美元化的趨勢帶動，投資吸引力有望進一步提升。

國銀1月單月獲利首見逾600億 年增24.7%

國銀2026年獲利開春報喜。金管會昨（12）日公布，1月國銀稅前盈餘668.7億元，首度單月衝破600億元大關，寫史上單月新高，年增24.7%。銀行局副局長張嘉魁說，主要受惠放款成長帶動淨利息收入增加，股市上漲也推升財管需求，手續費收入擴大，三大獲利來源同步走揚。

兆豐金股息有望高於1.6元

兆豐金控昨（12）日舉行2025年第4季法說會，針對投資人關切的股利政策，總經理張傳章指出，目前公司資本結構相當穩健，加上去年金控稅後純益創歷史新高，預計股利政策將以現金股利為主，且現金股利有望高於2024年度的1.6元。在財務操作上，今年將以多元化策略因應台美利差縮小。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。