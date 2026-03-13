趁多頭受挫 永豐金：拉回布局 AI 各產業龍頭股

美伊戰爭觸發股市高檔獲利賣壓，多頭進展受挫，全球股市陷入混亂。永豐金證3月「2026第1季產業投資論壇」強調：短線充滿變數，但是AI投資是既定方向，預估台股企業在AI發展大有獲益，上市公司總獲利可成長三成以上，因此台股長線仍是看好，建議拉回可布局AI各產業龍頭股。

永豐金（2890）總經理朱士廷在本周法說會上也表示表示，在戰事尚未終結之前，台股短期震盪恐難避免。不過，他也強調，台灣經濟基本面穩健，只要台積電（2330）和AI長期動能不變，加權指數出現大幅下修的機率並不高。

朱士廷指出，美伊衝突不僅牽動台股，全球股市也同步出現震盪。主要原因在於，全球股市已歷經長達三年的多頭行情，在高檔位置下，只要出現地緣政治或經濟的不確定因素，投資人便容易採取避險或預防性調整部位，放大市場波動。

儘管短期情勢不明朗，朱士廷仍看好台灣經濟基本面。他指出，2025年台灣經濟表現亮眼，全年GDP成長率達8.62%。在AI產業需求強勁帶動下，外銷動能持續攀升。2025年第4季外銷訂單金額達1,881億美元，創下歷年同期新高；全年出口金額更達6,407億美元，同樣刷新歷史紀錄，顯示台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位仍持續強化。

針對量子電腦發展，資策會產業顧問兼副主任施柏榮表示，量子電腦面臨時間與錯誤率等技術挑戰，未來將與傳統電腦形成混合系統而非取代之，此技術的落地高度仰賴精密光學與設備製造能力。同時，「量子AI」正推動醫藥與電動車電池等前瞻應用，而深厚的工業製程知識，將是台灣硬體廠商切入量子供應鏈的核心競爭力。

資策會產業顧問兼組長鄭凱安認為，光電異質整合為矽光子技術核心，吸引半導體與光通訊廠投入具低耗能、高頻寬優勢的CPO（共同封裝光學）研發，其量產普及取決於模組便攜性。

面對跨域整合的技術門檻，具備完整供應鏈的台廠可透過產業聯盟加速商業化。藉技術龍頭掌握話語權，台灣有望將完整的CPO解決方案與標準推升為國際規格，從產品製造邁向標準輸出，大幅提升在全球矽光子市場的影響力。