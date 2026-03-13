快訊

內行才知道！帶神秘感的溪口小吃 慢城大林的深藏美味

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

穩定油價優先！美國一邊制裁、一邊暫准購買海上俄油

聽新聞
0:00 / 0:00

地緣風險升溫 多重資產布局成顯學

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦雙核心戰略多重資產基金配置戰略：強化政經風險增值機會。資料來源：富邦投信整理；資料日期：2026/3
富邦雙核心戰略多重資產基金配置戰略：強化政經風險增值機會。資料來源：富邦投信整理；資料日期：2026/3

近期全球金融市場面臨多重不確定性，包括地緣政治衝突升溫、貿易與科技競爭加劇，以及各國貨幣政策轉折等因素，使市場波動度顯著提高。在此環境下，單一資產配置容易受到景氣循環或政策變動影響，投資組合波動風險上升，市場資金逐漸轉向透過多元分散的多重資產策略，追求兼顧收益與風險控管的投資方式。

富邦投信固定收益投資部主管薛博升指出，當前全球投資市場正同時面臨資源競爭、科技競賽與地緣政治風險等多重結構性挑戰，使市場長期處於高度變動環境，多重資產配置的重要性也因此更加凸顯。透過在股票、債券、實體資產與另類資產之間進行分散配置，可降低單一資產波動對投資組合的衝擊，同時在不同景氣循環下掌握多元收益來源。

在此投資趨勢下，富邦雙核心戰略多重資產基金以「雙核心」配置策略為核心概念，一方面布局企業獲利驅動的成長型資產，另一方面配置受政經風險驅動的避險型資產，透過攻守並進的投資架構，在市場震盪中控制投資組合波動度。基金投資範圍橫跨全球股票、信用市場、高息資產、成熟政府公債、貴金屬類資產及虛擬資產等，建立多元資產配置架構，以因應不同市場環境。

該基金經理人陳臻怡表示，根據基金配置策略基金整體配置涵蓋股票、債券與多元資產，其中股票部位主要聚焦大型科技與成長型企業，以掌握AI與科技創新帶來的長期成長機會；收益型資產則提供息收來源，作為投資組合的防禦緩衝。同時，基金亦納入黃金與白銀等貴金屬類資產，以及比特幣現貨ETF等另類資產，透過不同資產之間的低相關性，提升整體投資組合的抗震能力。

此外，投資團隊亦建立全球動盪訊號（Global Turbulence Signal, GTS），透過整合全球地緣政治風險與政策不確定性指數，動態調整資產配置比重。當全球政經動盪升溫時，策略將提高避險資產比重；當市場風險趨於緩和時，則適度增加成長型資產配置，以捕捉市場風險溢酬。此機制使投資組合能更靈活因應不同市場情境。

薛博升表示，在全球金融市場波動加劇與資產輪動頻繁的環境下，透過多重資產策略進行分散布局，已成為投資人建立長期投資組合的重要工具。多重資產基金透過多元資產配置與動態風險管理機制，兼顧成長與防禦需求，有望在市場震盪之際提供更穩健的投資解決方案。

貨幣政策 金融市場 地緣政治

延伸閱讀

聯邦投信：多重資產配置 掌握日本長期機會

中東戰火延燒、油價蠢動！AI 供應鏈長線買點浮現

地緣政治風險升溫！投資聚焦趨勢領袖配置 中信投信新基金攻守兼備

投資聚焦趨勢領袖配置 中信投信新基金開募

相關新聞

新台幣開盤貶0.5分　為31.85元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.85元開盤，貶0.5分

地緣風險升溫 多重資產布局成顯學

近期全球金融市場面臨多重不確定性，包括地緣政治衝突升溫、貿易與科技競爭加劇，以及各國貨幣政策轉折等因素，使市場波動度顯著提高。在此環境下，單一資產配置容易受到景氣循環或政策變動影響，投資組合波動風險上升，市場資金逐漸轉向透過多元分散的多重資產策略，追求兼顧收益與風險控管的投資方式。

地緣政治促使避險情緒增 澳洲主權債有望持續吸金

中東戰事持續緊繃，由於伊朗頑強抵抗，原先預期將迅速結束的戰爭可能要拖延更長的時間，風險性資產因避險情緒升高而出現回檔整理，投資目光轉向波動度較低的債券市場。根據晨星統計，2025年澳洲主權債吸引40億澳元（約28億美元）的資金流入，是四年來新高。澳洲主權債擁有極佳的信用評等與較高的債券殖利率等優勢，加以中長期去美元化的趨勢帶動，投資吸引力有望進一步提升。

國銀1月單月獲利首見逾600億 年增24.7%

國銀2026年獲利開春報喜。金管會昨（12）日公布，1月國銀稅前盈餘668.7億元，首度單月衝破600億元大關，寫史上單月新高，年增24.7%。銀行局副局長張嘉魁說，主要受惠放款成長帶動淨利息收入增加，股市上漲也推升財管需求，手續費收入擴大，三大獲利來源同步走揚。

兆豐金股息有望高於1.6元

兆豐金控昨（12）日舉行2025年第4季法說會，針對投資人關切的股利政策，總經理張傳章指出，目前公司資本結構相當穩健，加上去年金控稅後純益創歷史新高，預計股利政策將以現金股利為主，且現金股利有望高於2024年度的1.6元。在財務操作上，今年將以多元化策略因應台美利差縮小。

玉山金單車環島 千里傳愛

玉山一年一度「單車環島．千里傳愛」活動，於3月3日至3月12日由北、中、南各單位30位玉山志工組成單車騎隊，以十天時間完成逾1,000公里的環台行，玉山人秉持「齊心共騎」的精神，共同從起點出發並全數抵達終點，每一哩路皆凝聚團隊的向心力，同時也將關懷學童的公益理念融入活動中，發揮正向影響力，讓一份愛牽引更多的愛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。