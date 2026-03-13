快訊

內行才知道！帶神秘感的溪口小吃 慢城大林的深藏美味

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

穩定油價優先！美國一邊制裁、一邊暫准購買海上俄油

聽新聞
0:00 / 0:00

地緣政治促使避險情緒增 澳洲主權債有望持續吸金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美、澳公債指數表現。資料來源：Bloomberg
美、澳公債指數表現。資料來源：Bloomberg

中東戰事持續緊繃，由於伊朗頑強抵抗，原先預期將迅速結束的戰爭可能要拖延更長的時間，風險性資產因避險情緒升高而出現回檔整理，投資目光轉向波動度較低的債券市場。根據晨星統計，2025年澳洲主權債吸引40億澳元（約28億美元）的資金流入，是四年來新高。澳洲主權債擁有極佳的信用評等與較高的債券殖利率等優勢，加以中長期去美元化的趨勢帶動，投資吸引力有望進一步提升。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，澳洲10年期公債是成熟國家主權債殖利率最高的債券，加上澳洲是目前全球少數擁有最高信用評等的國家之一，投資價值可見一斑。為了抑制通膨，澳洲央行2026年2月升息一碼，是成熟國家中率先升息的國家，澳洲央行總裁Bullock 3月3日表示，不排除3月持續升息，使得澳洲10年期公債殖利率走高，截至3月6日，澳洲10年期公債殖利率來到4.8%的水準。

市場已逐漸將澳洲央行再度升息的預期反映至債券殖利率走勢上，加上近期美元因避險心理轉趨強勢，但中長期而言全球去美元化的趨勢持續進行，強勢美元只是短期現象，現在反而是伺機進場布局澳洲主權債的好時機，一方面享受澳洲主權債較高的債息收益；另一方面，中長期澳元對美元仍可望持續走強，對於持有美元計價債券為主的投資人而言，也有分散匯率風險的效益。

野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B）經理人劉璁霖指出，澳洲經濟基本面良好，澳洲2025年GDP年增2.6%，是近三年新高，顯示民間需求強勁且澳洲政府加碼基礎建設與國防支出的成效卓著。惠譽預期2026年GDP為2.1%，2027年為2.4%，有望維持強勁成長動能。

此外，澳洲政府財政赤字控制得宜，根據惠譽的預估，截至2026年6月（FY26）財政年度，澳洲政府財政赤字佔GDP比重將自2025財年的2.9%略降至2.7%。相較於其他成熟國家，澳洲的債務佔其GDP僅約50%，明顯較低。因此，澳洲主權債是全球少數連續30年維持「三大信評機構最高等級信用評等」的市場之一。

樓克望指出，美以與伊朗戰事陷入膠著，恐怕無法如美國川普總統之前預期在四周內結束，加上荷莫茲海峽被伊朗封鎖後，油輪運輸中斷，國際油價狂飆至每桶110美元附近。投資人對於戰事、通膨及未來景氣動能的擔憂有增無減，導致資金湧入現金如美元貨幣市場。

雖然目前尚無法判斷戰爭何時可望結束，讓金融市場重回正軌，但根據歷史經驗，戰爭對於市場的影響屬於短期性質，現階段正是檢視投資組合、汰弱留強的時機，澳洲主權債既有高殖利率、高信用評等的雙高優勢，也具有多元配置、分散風險的效益，有望獲得更多資金青睞，可加以留意。

地緣政治 債券ETF 公債殖利率

延伸閱讀

戰爭的代價來了？全球長債遭拋售 美30年期公債殖利率叩關4.9%

油價效應 全球債市紅翻黑 通膨蠢動、戰事推高財政赤字 長債價格走低

油價高漲 全球債市紅翻黑

利多匯聚帶動中長期漲勢 黃金與天然資源基金後市俏

相關新聞

新台幣開盤貶0.5分　為31.85元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.85元開盤，貶0.5分

地緣風險升溫 多重資產布局成顯學

近期全球金融市場面臨多重不確定性，包括地緣政治衝突升溫、貿易與科技競爭加劇，以及各國貨幣政策轉折等因素，使市場波動度顯著提高。在此環境下，單一資產配置容易受到景氣循環或政策變動影響，投資組合波動風險上升，市場資金逐漸轉向透過多元分散的多重資產策略，追求兼顧收益與風險控管的投資方式。

地緣政治促使避險情緒增 澳洲主權債有望持續吸金

中東戰事持續緊繃，由於伊朗頑強抵抗，原先預期將迅速結束的戰爭可能要拖延更長的時間，風險性資產因避險情緒升高而出現回檔整理，投資目光轉向波動度較低的債券市場。根據晨星統計，2025年澳洲主權債吸引40億澳元（約28億美元）的資金流入，是四年來新高。澳洲主權債擁有極佳的信用評等與較高的債券殖利率等優勢，加以中長期去美元化的趨勢帶動，投資吸引力有望進一步提升。

國銀1月單月獲利首見逾600億 年增24.7%

國銀2026年獲利開春報喜。金管會昨（12）日公布，1月國銀稅前盈餘668.7億元，首度單月衝破600億元大關，寫史上單月新高，年增24.7%。銀行局副局長張嘉魁說，主要受惠放款成長帶動淨利息收入增加，股市上漲也推升財管需求，手續費收入擴大，三大獲利來源同步走揚。

兆豐金股息有望高於1.6元

兆豐金控昨（12）日舉行2025年第4季法說會，針對投資人關切的股利政策，總經理張傳章指出，目前公司資本結構相當穩健，加上去年金控稅後純益創歷史新高，預計股利政策將以現金股利為主，且現金股利有望高於2024年度的1.6元。在財務操作上，今年將以多元化策略因應台美利差縮小。

玉山金單車環島 千里傳愛

玉山一年一度「單車環島．千里傳愛」活動，於3月3日至3月12日由北、中、南各單位30位玉山志工組成單車騎隊，以十天時間完成逾1,000公里的環台行，玉山人秉持「齊心共騎」的精神，共同從起點出發並全數抵達終點，每一哩路皆凝聚團隊的向心力，同時也將關懷學童的公益理念融入活動中，發揮正向影響力，讓一份愛牽引更多的愛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。