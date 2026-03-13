地緣政治促使避險情緒增 澳洲主權債有望持續吸金

中東戰事持續緊繃，由於伊朗頑強抵抗，原先預期將迅速結束的戰爭可能要拖延更長的時間，風險性資產因避險情緒升高而出現回檔整理，投資目光轉向波動度較低的債券市場。根據晨星統計，2025年澳洲主權債吸引40億澳元（約28億美元）的資金流入，是四年來新高。澳洲主權債擁有極佳的信用評等與較高的債券殖利率等優勢，加以中長期去美元化的趨勢帶動，投資吸引力有望進一步提升。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，澳洲10年期公債是成熟國家主權債殖利率最高的債券，加上澳洲是目前全球少數擁有最高信用評等的國家之一，投資價值可見一斑。為了抑制通膨，澳洲央行2026年2月升息一碼，是成熟國家中率先升息的國家，澳洲央行總裁Bullock 3月3日表示，不排除3月持續升息，使得澳洲10年期公債殖利率走高，截至3月6日，澳洲10年期公債殖利率來到4.8%的水準。

市場已逐漸將澳洲央行再度升息的預期反映至債券殖利率走勢上，加上近期美元因避險心理轉趨強勢，但中長期而言全球去美元化的趨勢持續進行，強勢美元只是短期現象，現在反而是伺機進場布局澳洲主權債的好時機，一方面享受澳洲主權債較高的債息收益；另一方面，中長期澳元對美元仍可望持續走強，對於持有美元計價債券為主的投資人而言，也有分散匯率風險的效益。

野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B）經理人劉璁霖指出，澳洲經濟基本面良好，澳洲2025年GDP年增2.6%，是近三年新高，顯示民間需求強勁且澳洲政府加碼基礎建設與國防支出的成效卓著。惠譽預期2026年GDP為2.1%，2027年為2.4%，有望維持強勁成長動能。

此外，澳洲政府財政赤字控制得宜，根據惠譽的預估，截至2026年6月（FY26）財政年度，澳洲政府財政赤字佔GDP比重將自2025財年的2.9%略降至2.7%。相較於其他成熟國家，澳洲的債務佔其GDP僅約50%，明顯較低。因此，澳洲主權債是全球少數連續30年維持「三大信評機構最高等級信用評等」的市場之一。

樓克望指出，美以與伊朗戰事陷入膠著，恐怕無法如美國川普總統之前預期在四周內結束，加上荷莫茲海峽被伊朗封鎖後，油輪運輸中斷，國際油價狂飆至每桶110美元附近。投資人對於戰事、通膨及未來景氣動能的擔憂有增無減，導致資金湧入現金如美元貨幣市場。

雖然目前尚無法判斷戰爭何時可望結束，讓金融市場重回正軌，但根據歷史經驗，戰爭對於市場的影響屬於短期性質，現階段正是檢視投資組合、汰弱留強的時機，澳洲主權債既有高殖利率、高信用評等的雙高優勢，也具有多元配置、分散風險的效益，有望獲得更多資金青睞，可加以留意。