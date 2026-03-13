聽新聞
0:00 / 0:00
外資撤退 台幣爆量貶
受國際市場逆風消息及外資大舉撤出影響，新台幣匯價昨（12）日走勢震盪，終場以31.845作收，較前一交易日貶值9分，總成交量暴增至34.1億美元。
匯銀人士估計，外資匯出金額約18億美元，成為貶值主要壓力。
外匯交易員指出，近期國際油價再度急速上揚，市場對可能重返每桶100美元關卡的疑慮升溫，帶動美元轉強，亞洲主要貨幣普遍走貶，新台幣也承壓。
昨日早盤一度出現外資匯入資金，帶動新台幣短暫由貶轉升，跌勢稍有緩解，午盤暫收小貶。
然而午後情勢急轉直下。市場傳出外資在台股轉為大幅賣超後，匯出力道明顯增強，新台幣貶勢迅速擴大。儘管出口商在匯價逼近31.9關卡時積極進場拋匯，仍難以抵擋外資匯出壓力，促使新台幣午後一路下探，尾盤在中央銀行進場適度調節下，貶勢才稍微收斂。
市場人士表示，國際油價持續攀升，導致市場風險情緒升高，全球股匯市同步出現修正。昨日外資在台股賣超金額高達約711億元，並於午後加速匯出資金，使新台幣盤中貶幅一度擴大至逾1.4角。匯市交投也因此明顯升溫，成交量再擴增至30億美元之上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。