外資撤退 台幣爆量貶

受國際市場逆風消息及外資大舉撤出影響，新台幣匯價昨（12）日走勢震盪，終場以31.845作收，較前一交易日貶值9分，總成交量暴增至34.1億美元。

匯銀人士估計，外資匯出金額約18億美元，成為貶值主要壓力。

外匯交易員指出，近期國際油價再度急速上揚，市場對可能重返每桶100美元關卡的疑慮升溫，帶動美元轉強，亞洲主要貨幣普遍走貶，新台幣也承壓。

昨日早盤一度出現外資匯入資金，帶動新台幣短暫由貶轉升，跌勢稍有緩解，午盤暫收小貶。

然而午後情勢急轉直下。市場傳出外資在台股轉為大幅賣超後，匯出力道明顯增強，新台幣貶勢迅速擴大。儘管出口商在匯價逼近31.9關卡時積極進場拋匯，仍難以抵擋外資匯出壓力，促使新台幣午後一路下探，尾盤在中央銀行進場適度調節下，貶勢才稍微收斂。

市場人士表示，國際油價持續攀升，導致市場風險情緒升高，全球股匯市同步出現修正。昨日外資在台股賣超金額高達約711億元，並於午後加速匯出資金，使新台幣盤中貶幅一度擴大至逾1.4角。匯市交投也因此明顯升溫，成交量再擴增至30億美元之上。