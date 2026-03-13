中信金配息 法人估2.5元 今年配發率推進六成

中信金（2891）昨（12）日法說並公布去年稅後股東權益報酬率（ROE）為16.88%，居金控業之冠。

至於配息，中信金總經理高麗雪表示，仍待董事會決議，但今年仍朝六成配息率向董事會提出建議。法人估，今年現金股利約2.5元。

中信金法說會重點

去年中信銀海外分行獲利237億元，年成長16%，占整體獲利約三成。中信銀今年將積極拓展海外布局，在美國的拓點成為聚焦重點。

在海外布局方面，中信銀行在日美及東南亞布局完整，為客戶做好布局。今年在上半年將開洛杉磯分行及德州辦事處，鳳凰城子行也將在今年設立。至於日本會在福岡設立出張所，東南亞部分中信銀印尼子行三寶瓏分行己在去年底正式開業，在印度GIFT City類似台灣OBU分行也會在本月開業，也在評估是否開第四家分行。

高麗雪表示，中信金應對國際政經不確定性，持續依循既定原則，密切關注市場變化，以因應美伊衝突及地緣政治等風險。對於美國關稅議題，無論關稅調整如何，中信皆已為客戶在主要國家完成佈局，可靈活支援客戶供應鏈或營運據點調整需求。

對於國內外經濟看法，高麗雪表示，對經濟持審慎樂觀態度，預期今年央行政策利率將維持不變。高麗雪表示，對2026年台灣整體經濟持審慎樂觀，主要受惠於全球AI應用擴張與台灣出口動能優於預期。 主計處已上修今年經濟成長率預估。目前國內通膨呈現趨緩，預期央行今年維持政策利率不變，有助金融環境穩定。

中信金也已針對國際政經不確定性做好準備，持續強化人壽業務的資產負債管理。預估美國聯準會（Fed）下半年將降息2碼。高麗雪指出，Fed自去年9月啟動降息循環，已降息三次。 市場普遍預期今年仍可能降息，估下半年將降息2碼，中信金將持續觀察政經情勢變化。即使美國進入降息環境，對中信銀行整體淨利息收入（NII）影響不大，但有利於利差擴大，主要原因包括：外幣定存下調的遞延反應，以及外幣高利定存逐漸減少，和有價證券如較低報酬率的債券到期後重新布局等。