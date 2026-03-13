兆豐金股息有望高於1.6元

兆豐金控（2886）昨（12）日舉行2025年第4季法說會，針對投資人關切的股利政策，總經理張傳章指出，目前公司資本結構相當穩健，加上去年金控稅後純益創歷史新高，預計股利政策將以現金股利為主，且現金股利有望高於2024年度的1.6元。在財務操作上，今年將以多元化策略因應台美利差縮小。

張傳章在法說會上指出，2025年是局勢詭譎多變、極度動盪的一年，金融市場面臨多變的關稅、動盪的地緣政治以及重組的供應鏈，但經營團隊順應全球產業重組機制，積極掌握AI半導體供應鏈分布、淨零轉型與綠能投資等新興商機，2025年全年兆豐金全年稅後純益達350.3億元，再創歷史新高，年增率約1%。展望2026年，他表示，在各子公司獲利動能穩定的基礎之下，金控全年獲利表現可期。

在銀行各項業務目標，其中放款部分，兆豐銀行去年整體放款平均餘額約2.3兆元，年成長5.1%，其中台幣放款年成長及國內企金放款年成長皆逾8%，展望2026年，隨著資本結構更加充裕，美元或可進入降息循環，放款將以高個位數成長為經營目標，著重外幣企金、跨境融資等。

在消金及房貸放款業務方面，2025年因房市交易量萎縮，房貸進件受到壓抑，全年房貸餘略為下降至4,221億元，年減約0.4%，但小額信貸表現相對亮眼，全年成長22%，顯示銀行在分散消金產品結構上已有初步成效，展望2026年，消金放款的房貸及小額信貸平均餘額將以雙位數成長為目標。