經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
國銀2026年獲利開春報喜。示意圖。記者曾原信／攝影
國銀2026年獲利開春報喜。示意圖。記者曾原信／攝影

國銀2026年獲利開春報喜。金管會昨（12）日公布，1月國銀稅前盈餘668.7億元，首度單月衝破600億元大關，寫史上單月新高，年增24.7%。銀行局副局長張嘉魁說，主要受惠放款成長帶動淨利息收入增加，股市上漲也推升財管需求，手續費收入擴大，三大獲利來源同步走揚。

1月國銀三大收益來源中，以手續費淨收益達400億元、年增27%成長動能最強；利息淨收益651億元、年增17%；投資及其他淨收益230億元、年增10%。在三大支柱同步推升下，國銀整體淨收益達1,281.3億元，年增18.7%。

銀行主管指出，年初資金需求回溫，資金成本下降，使放款利差擴大、利息收入增加；股市交易熱絡則帶動財管與基金等相關手續費收入成長，同時呆帳提存減少，也進一步推升整體獲利動能。

以獲利貢獻占比來看，仍以國內總分行賺500.6億元、貢獻占比74%最高，OBU、海外分行和大陸分行等海外市場僅占26%。

海外市場中，OBU與海外分行獲利各年增33%與11.7%，主要受惠投資及其他淨收益增加，及部分投資部位處分收益挹注。但大陸分行獲利年減71.5%，主因投資收益與利息淨收益下滑，加上呆帳費用增加所致。

金管會昨日公布2026年1月國銀存放款和獲利狀況。1月稅前盈餘668.7億元，月增1.03倍，年增24.7%。

月增是因去年12月底提呆、基期較低，年增是因三大獲利來源全面走升。

1月底國銀放款餘額45兆3,034億元，月增4,829億元寫史上同期次高。其中周轉金放款月增3,857億元，貢獻近八成新增放款量，放款增量與周轉金成長幅度均僅次於2022年1月高峰。

張嘉魁說，企業與個人資金需求同步回升，是周轉金放款大增主因。企業端因購料、備貨及營運資金需求增加，加上年底作帳後企業多於年初重新融資。

個人端則受股市投資需求升溫，以及農曆年前消費、交屋款等季節性因素帶動。

放款快速成長，也推升銀行存放比。1月底存款月增3,372億元，低於放款增幅，使存放比攀升至71.42%的近半年新高，月增0.38個百分點。存放比上升代表銀行資金運用率提高，有助進一步支撐淨利息收益表現。

金管會 國銀 周轉金放款

國銀1月單月獲利首見逾600億 年增24.7%

兆豐金股息有望高於1.6元

兆豐金股息有望高於1.6元

兆豐金控昨（12）日舉行2025年第4季法說會，針對投資人關切的股利政策，總經理張傳章指出，目前公司資本結構相當穩健，加上去年金控稅後純益創歷史新高，預計股利政策將以現金股利為主，且現金股利有望高於2024年度的1.6元。在財務操作上，今年將以多元化策略因應台美利差縮小。

玉山金單車環島 千里傳愛

玉山一年一度「單車環島．千里傳愛」活動，於3月3日至3月12日由北、中、南各單位30位玉山志工組成單車騎隊，以十天時間完成逾1,000公里的環台行，玉山人秉持「齊心共騎」的精神，共同從起點出發並全數抵達終點，每一哩路皆凝聚團隊的向心力，同時也將關懷學童的公益理念融入活動中，發揮正向影響力，讓一份愛牽引更多的愛。

外資撤退 台幣爆量貶

受國際市場逆風消息及外資大舉撤出影響，新台幣匯價昨（12）日走勢震盪，終場以31.845作收，較前一交易日貶值9分，總成交量暴增至34.1億美元。

台灣穩定幣之路 問題篇／新貨幣戰爭 供應鏈成護國神山

美國去年7月通過《天才法案》，穩定幣成為各主權國家熱議話題。當川普強勢馴服野蠻生長的穩定幣，可以預期，美元穩定幣將跨出幣圈直達世界各處。此刻，該擔心貨幣戰的，不只中國大陸，就算是盟友也得擔心貨幣主權遭侵蝕。面對變局，台灣該何去何從？

台灣穩定幣之路 問題篇／台幣上鏈 實現多元應用

「當愈來愈多台灣公司因跨境支付收受了美元穩定幣，台幣穩定幣的需求，自然就會發生了，」MaiCoin現代財富控股總經理陳明惠認為，台灣進出口業發達，許多貿易商開始收到美元穩定幣，但是業者畢竟是台灣公司，舉凡記帳、財報、稅務申報與本地支出，用的都是新台幣，為了減少換匯摩擦，自然會浮現新台幣穩定幣需求。

