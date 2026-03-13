聽新聞
台灣穩定幣之路 圖像篇／穩定幣...觸動各國監管神經
2014年，美元穩定幣USDT誕生，此後十年全球穩定幣交易量蓬勃發展，不僅躍居虛擬世界「主流貨幣」，廣泛用於加密資產交易、DeFi結算，近年還延伸場景到實體世界的跨境匯款與支付。當穩定幣大到回不去，未來的AI代理也少不了它，政府如何劃設監理紅線並兼顧產業發展，將影響台灣在虛擬世界的影響力，帶您一探究竟。
四大名師提建言
林全 總統府資政
政府應培養一家在美國、台灣兩地申設的美元穩定幣公司，並鼓勵台積電（2330）、鴻海或電子五哥等入股，盼成為全球最大穩定幣公司之一，以維護貨幣主權及監理需求
陳冲 新世代金融基金會董事長
發展穩定幣，政府態度很重要，但台灣現在的問題是，沒人想未來五年的事。穩定幣趨勢不可逆，政府應確立大方向，不要一直忙小事，徒留給民間「無窮的希望」
蔡玉玲 亞洲金融科技聯盟（AFA）主席
穩定幣開放對於外匯管制國家來說，就怕形成破口。但是，管太緊，就怕應用場景上不來，與其如此，政府不妨先設想台灣需要的應用場景，再設管制點
楊岳平 台大法律學院副教授
台灣金融機構對穩定幣還是很陌生，技術安全能力還要努力追上。接下來，就是內部稽核、法令遵循等，這些基礎設施要先建好，才有底氣去提供服務
