玉山金單車環島 千里傳愛

玉山一年一度「單車環島．千里傳愛」活動，於3月3日至3月12日由北、中、南各單位30位玉山志工組成單車騎隊，以十天時間完成逾1,000公里的環台行，玉山人秉持「齊心共騎」的精神，共同從起點出發並全數抵達終點，每一哩路皆凝聚團隊的向心力，同時也將關懷學童的公益理念融入活動中，發揮正向影響力，讓一份愛牽引更多的愛。

玉山志工們透過團結共行的力量，圓滿完成千里環島的艱鉅挑戰，並由玉山銀行捐贈1,000萬元支持「關懷學童專案」。將環島的熱血與愛心持續延伸，不僅讓學童安心就學、快樂成長，也為孩子們點亮希望的種子，將關懷傳遞至社會各個角落，為這片美好土地盡一份心力。

玉山金控（2884）董事長黃男州表示，十天環台的挑戰會有上坡、平地、下坡，也可能遇到晴天、雨天、順風及逆風，環島的第一天及第二天，需要的是勇氣，第三天開始後則是考驗耐力，所幸一路上台灣美麗的風景與深厚的人文底蘊以及玉山團隊，是過程中最好的補給與支持。單車環島不僅是體能上的挑戰，更是團隊凝聚力的展現，透過玉山人用雙腳與熱情，實踐「為健康而騎」、「為公益而騎」、「為團隊而騎」，以行動實踐對土地的承諾，為永續共好的社會努力。

玉山致力打造健康樂活職場，長期於內部舉辦玉山登峰、桌球比賽等活動，對外也支持XTERRA越野賽事、玉山盃全國青棒錦標賽、玉山莒光盃全國排球賽、玉山射箭國手選拔賽，並且攜手高雄全家海神籃球隊力挺台灣籃球，陸續榮獲運動企業認證、健康勞動力永續領航企業等肯定。讓台灣看見玉山人的熱情與投入，也讓世界看見台灣體育的軟實力。