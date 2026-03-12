女性投保、男性開車？強制車險費率失真 金管會擬半年提改革

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

強制車險，男女要同價了嗎？金管會正檢討強制車險費率的計價方式，包括是否取消男女費率差異，及細分30歲到60歲年齡級距，以導正市場上女性名義投保、男性實際駕駛的情況；相關改革方案目標半年內提出。

目前強制車險費率是採「年齡＋性別」計算。年齡分為20歲以下、20至25歲、25至30歲、30至60歲及60歲以上五級距，其中30歲至60歲占整體簽單保費約七成，是市場最大族群。

在該區間，女性費率係數約0.92、男性為1，若男性保費100元，女性約繳92元。

保險局副局長陳清源說，因女性費率較低，市場上出現不少車輛以女性名義投保，但實際車主或駕駛為男性的情況，導致保費與實際風險不完全對應。

此外，30歲至60歲級距跨度達30年，也使不同年齡層的風險難以精準反映。

金管會分析，若將30歲至60歲族群改以每五歲細分級距，男女費率將出現互有高低情形，而非一面倒女性較低。

因此未來可能有兩種制度方向，包括男女費率一致，或維持性別差異並搭配更細年齡級距。

除了費率制度檢討，金管會也同步研議兩項改革。一是拉高「高風險」駕駛人肇事致死者的費率等級，例如未來若駕駛人蛇行、危險超車等重大違規並造成死亡事故，保費可能調高。「高風險駕駛」定義將在與交通部討論。

二是建立實際駕駛人違規肇事註記制度。官員指出，目前強制車險多以車主為投保人，若實際駕駛人不同，事故紀錄難以反映在真正駕駛人身上；未來若建立註記機制，實際肇事駕駛人投保時可能須負擔較高保費。

行政院長卓榮泰日前在中央道路交通安全會報指出，強制車險自1998年實施以來，累計理賠與補償金額約3,500億元，受惠人次逾770萬。

金管會表示，後續將與產險公會及保發中心研議方案，並與交通部討論高風險駕駛定義，力拚半年內提出檢討結果並報行政院。

