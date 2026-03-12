合庫校園徵才吸睛 釋出400個工作機會

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行今年度第二梯次徵才正式開跑，首站前進台大校園徵才博覽會，本次以「合庫福利社」為主題打造特色展區，現場氣氛熱絡，吸引不少學生駐足參與。

本次活動特別邀請甫入行的新進同仁與GA學長姐返校分享，提供一對一諮詢與實務經驗交流，讓即將踏入職場的學生更具體了解各項職務的工作內容與職涯發展路徑；現場求職者也大多關注培訓計畫、升遷制度及未來金融科技運用趨勢等，展現出對加入金融產業具高度興趣。

此次以福利社為活動主軸，主要為呈現合庫多元且健全的員工照護及福利制度，現場也安排有獎徵答活動，以拉近與同學們的距離。合庫表示，未來也將持續精進人才培訓措施與升遷規劃，優化人才培育，為員工打造更穩健且具發展性的職場環境。

除台大場次外，合庫也將前往台北大學、成功大學及政治大學等共4所學校參與校園徵才博覽會活動，並陸續於22所學校舉辦徵才說明會，與學生面對面交流，傳遞最新職缺資訊。

合庫本次預計招募400名新人，共開出20類職缺，涵蓋儲備菁英(GA)、一般金融人員、徵授信/外匯、理財/助理理財、法務/法遵、信用卡授權、建築工程、金融科技及資訊/資安人員等；報名期間自3月2日起至4月8日止，為期逾一個月。有興趣報名的求職者可至台灣金融研訓院、合庫銀行網站或加入合庫銀行LINE官方帳號，獲取更詳盡的甄試相關資訊。

股市創富效應 國銀1月獲利668.7億創史上最高紀錄

金管會公布最新銀行業獲利及存放款情況。其中在「股市創富」的效應帶動之下，銀行業今年1月的獲利668.7億獲利，不但創歷年單月新高，而且首度單月獲利突破600億，單月增量高達338.4億，銀行局副局長張嘉魁分析，包括新春股市開紅盤、企業放款需求成長都有關，大部分來自於手收成長的貢獻。

女性投保、男性開車？強制車險費率失真 金管會擬半年提改革

強制車險，男女要同價了嗎？金管會正檢討強制車險費率的計價方式，包括是否取消男女費率差異，及細分30歲到60歲年齡級距，以導正市場上女性名義投保、男性實際駕駛的情況；相關改革方案目標半年內提出。

最強1月！國銀大賺668億攀顛峰 首破600億關卡背後原因曝

國銀2026年獲利開春報喜。金管會公布，1月國銀稅前盈餘668.7億元，首度單月衝破600億元大關，寫史上單月新高，年增24.7%。銀行局副局長張嘉魁說，主要受惠放款成長帶動淨利息收入增加，股市上漲也推升財管需求，手續費收入擴大，三大獲利來源同步走揚。

油價飆漲 兆豐金總座張傳章：今年台灣物價仍維持穩定

兆豐金控今（12）日舉行線上法人說明會，兆豐金總經理張傳章指出，雖然近期國際油價上漲，但油料費在消費者物價指數（CPI）權重僅約2.2%，且政府已採取油價平穩機制，未來一年台灣CPI應仍可維持相對穩定。

國泰人壽代理發言人調整 李瑋琪、陳君婷接任第一及第二代理發言人

國泰金控（2882）12日代子公司國泰人壽保險股份有限公司公告代理發言人異動。原代理發言人、國泰人壽副總經理范千惠因職務調整卸任，並由兩名副總經理李瑋琪和陳君婷分別接任第一和第二代理發言人職務，異動原因為職務調整，並自3月12日起生效。

數位保險公司申設進度曝光 保險局：最快第2季可望有業者送件

金管會去年放寬數位保險公司申設條件，加速保險業數位轉型，保險局副局長陳清源指出，截至目前有9家業者曾諮詢監理門診，其中8家為產險、1家壽險，但尚未接獲正式申請，不過經側面向業者了解，部分業者已積極準備申請文件，待內部經營方針達成共識後將提出申請，樂觀期待最快今年第2季有機會見到業者送件。

