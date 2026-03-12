合庫校園徵才吸睛 釋出400個工作機會

合庫銀行今年度第二梯次徵才正式開跑，首站前進台大校園徵才博覽會，本次以「合庫福利社」為主題打造特色展區，現場氣氛熱絡，吸引不少學生駐足參與。

本次活動特別邀請甫入行的新進同仁與GA學長姐返校分享，提供一對一諮詢與實務經驗交流，讓即將踏入職場的學生更具體了解各項職務的工作內容與職涯發展路徑；現場求職者也大多關注培訓計畫、升遷制度及未來金融科技運用趨勢等，展現出對加入金融產業具高度興趣。

此次以福利社為活動主軸，主要為呈現合庫多元且健全的員工照護及福利制度，現場也安排有獎徵答活動，以拉近與同學們的距離。合庫表示，未來也將持續精進人才培訓措施與升遷規劃，優化人才培育，為員工打造更穩健且具發展性的職場環境。

除台大場次外，合庫也將前往台北大學、成功大學及政治大學等共4所學校參與校園徵才博覽會活動，並陸續於22所學校舉辦徵才說明會，與學生面對面交流，傳遞最新職缺資訊。

合庫本次預計招募400名新人，共開出20類職缺，涵蓋儲備菁英(GA)、一般金融人員、徵授信/外匯、理財/助理理財、法務/法遵、信用卡授權、建築工程、金融科技及資訊/資安人員等；報名期間自3月2日起至4月8日止，為期逾一個月。有興趣報名的求職者可至台灣金融研訓院、合庫銀行網站或加入合庫銀行LINE官方帳號，獲取更詳盡的甄試相關資訊。