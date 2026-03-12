最強1月！國銀大賺668億攀顛峰 首破600億關卡背後原因曝

國銀2026年獲利開春報喜。金管會公布，1月國銀稅前盈餘668.7億元，首度單月衝破600億元大關，寫史上單月新高，年增24.7%。銀行局副局長張嘉魁說，主要受惠放款成長帶動淨利息收入增加，股市上漲也推升財管需求，手續費收入擴大，三大獲利來源同步走揚。

1月國銀三大收益來源中，以手續費淨收益達400億元、年增27%成長動能最強；利息淨收益651億元、年增17%；投資及其他淨收益230億元、年增10%。在三大支柱同步推升下，國銀整體淨收益達1,281.3億元，年增18.7%。

銀行主管指出，年初資金需求回溫，資金成本下降，使放款利差擴大、利息收入增加；股市交易熱絡則帶動財管與基金等相關手續費收入成長，同時呆帳提存減少，也進一步推升整體獲利動能。

以獲利貢獻占比來看，仍以國內總分行賺500.6億元、貢獻占比74%最高，OBU、海外分行和大陸分行等海外市場僅占26%。

海外市場中，OBU與海外分行獲利各年增33%與11.7%，主要受惠投資及其他淨收益增加，及部分投資部位處分收益挹注。但大陸分行獲利年減71.5%，主因投資收益與利息淨收益下滑，加上呆帳費用增加所致。

金管會12日公布2026年1月國銀存放款和獲利狀況。1月稅前盈餘668.7億元，月增1.03倍，年增24.7%。月增是因去年12月底提呆、基期較低，年增是因三大獲利來源全面走升。

1月底國銀放款餘額45兆3,034億元，月增4,829億元寫史上同期次高。其中周轉金放款月增3,857億元，貢獻近八成新增放款量，放款增量與周轉金成長幅度均僅次於2022年1月高峰。

張嘉魁說，企業與個人資金需求同步回升，是周轉金放款大增主因。企業端因購料、備貨及營運資金需求增加，加上年底作帳後企業多於年初重新融資。

個人端則受股市投資需求升溫，以及農曆年前消費、交屋款等季節性因素帶動。

放款快速成長，也推升銀行存放比。1月底存款月增3,372億元，低於放款增幅，使存放比攀升至71.42%的近半年新高，月增0.38個百分點。存放比上升代表銀行資金運用率提高，有助進一步支撐淨利息收益表現。