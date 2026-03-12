快訊

影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

花蓮近海規模5.7地震為「獨立事件」 未來3天恐有規模5餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

最強1月！國銀大賺668億攀顛峰 首破600億關卡背後原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國銀2026年獲利開春報喜。金管會公布，1月國銀稅前盈餘668.7億元，首度單月衝破600億元大關，寫史上單月新高，年增24.7%。銀行局副局長張嘉魁說，主要受惠放款成長帶動淨利息收入增加，股市上漲也推升財管需求，手續費收入擴大，三大獲利來源同步走揚。

1月國銀三大收益來源中，以手續費淨收益達400億元、年增27%成長動能最強；利息淨收益651億元、年增17%；投資及其他淨收益230億元、年增10%。在三大支柱同步推升下，國銀整體淨收益達1,281.3億元，年增18.7%。

銀行主管指出，年初資金需求回溫，資金成本下降，使放款利差擴大、利息收入增加；股市交易熱絡則帶動財管與基金等相關手續費收入成長，同時呆帳提存減少，也進一步推升整體獲利動能。

以獲利貢獻占比來看，仍以國內總分行賺500.6億元、貢獻占比74%最高，OBU、海外分行和大陸分行等海外市場僅占26%。

海外市場中，OBU與海外分行獲利各年增33%與11.7%，主要受惠投資及其他淨收益增加，及部分投資部位處分收益挹注。但大陸分行獲利年減71.5%，主因投資收益與利息淨收益下滑，加上呆帳費用增加所致。

金管會12日公布2026年1月國銀存放款和獲利狀況。1月稅前盈餘668.7億元，月增1.03倍，年增24.7%。月增是因去年12月底提呆、基期較低，年增是因三大獲利來源全面走升。

1月底國銀放款餘額45兆3,034億元，月增4,829億元寫史上同期次高。其中周轉金放款月增3,857億元，貢獻近八成新增放款量，放款增量與周轉金成長幅度均僅次於2022年1月高峰。

張嘉魁說，企業與個人資金需求同步回升，是周轉金放款大增主因。企業端因購料、備貨及營運資金需求增加，加上年底作帳後企業多於年初重新融資。

個人端則受股市投資需求升溫，以及農曆年前消費、交屋款等季節性因素帶動。

放款快速成長，也推升銀行存放比。1月底存款月增3,372億元，低於放款增幅，使存放比攀升至71.42%的近半年新高，月增0.38個百分點。存放比上升代表銀行資金運用率提高，有助進一步支撐淨利息收益表現。

金管會 國銀 周轉金放款

延伸閱讀

兆豐金前二月獲利近70億元、年增一成 EPS 0.47元

股市創富效應 國銀1月獲利668.7億創史上最高紀錄

中信金今年現金股利水準 法人看好可望超過2.5元

國銀建築融資逾放攀升…終結連五降 小建商財務隱憂浮現

相關新聞

股市創富效應 國銀1月獲利668.7億創史上最高紀錄

金管會公布最新銀行業獲利及存放款情況。其中在「股市創富」的效應帶動之下，銀行業今年1月的獲利668.7億獲利，不但創歷年單月新高，而且首度單月獲利突破600億，單月增量高達338.4億，銀行局副局長張嘉魁分析，包括新春股市開紅盤、企業放款需求成長都有關，大部分來自於手收成長的貢獻。

最強1月！國銀大賺668億攀顛峰 首破600億關卡背後原因曝

國銀2026年獲利開春報喜。金管會公布，1月國銀稅前盈餘668.7億元，首度單月衝破600億元大關，寫史上單月新高，年增24.7%。銀行局副局長張嘉魁說，主要受惠放款成長帶動淨利息收入增加，股市上漲也推升財管需求，手續費收入擴大，三大獲利來源同步走揚。

油價飆漲 兆豐金總座張傳章：今年台灣物價仍維持穩定

兆豐金控今（12）日舉行線上法人說明會，兆豐金總經理張傳章指出，雖然近期國際油價上漲，但油料費在消費者物價指數（CPI）權重僅約2.2%，且政府已採取油價平穩機制，未來一年台灣CPI應仍可維持相對穩定。

國泰人壽代理發言人調整 李瑋琪、陳君婷接任第一及第二代理發言人

國泰金控（2882）12日代子公司國泰人壽保險股份有限公司公告代理發言人異動。原代理發言人、國泰人壽副總經理范千惠因職務調整卸任，並由兩名副總經理李瑋琪和陳君婷分別接任第一和第二代理發言人職務，異動原因為職務調整，並自3月12日起生效。

數位保險公司申設進度曝光 保險局：最快第2季可望有業者送件

金管會去年放寬數位保險公司申設條件，加速保險業數位轉型，保險局副局長陳清源指出，截至目前有9家業者曾諮詢監理門診，其中8家為產險、1家壽險，但尚未接獲正式申請，不過經側面向業者了解，部分業者已積極準備申請文件，待內部經營方針達成共識後將提出申請，樂觀期待最快今年第2季有機會見到業者送件。

1月信用卡簽帳金額達4281億元 寫歷年同期新高

金管會最新統計顯示，民眾今年1月信用卡簽帳金額為新台幣4281億元，雖月減256億元，不過單月金額仍創歷年同期新高，年增...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。