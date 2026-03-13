聽新聞
台灣穩定幣之路 問題篇／金管會副主委莊琇媛觀點 穩定幣、存款代幣將並存
「觀察各國發展中的穩定幣生態系，有兩種應用場景最被看好，一個是朝類似電子支付發展路徑走，另一個是連結「真實世界資產」（RWA）代幣化，」聯邦銀行（2838）總經理許維文說，目前金融市場的RWA代幣規模還不到300億美元，但許多機構預估，五年後將超過10兆美元。
RWA代幣化，被視為穩定幣邁向進階金融應用的重要關鍵，不過，RWA代幣的結算除了用穩定幣外，也可以用存款代幣。一旦銀行體系推出存款代幣，穩定幣會被取代嗎？
金管會副主委莊琇媛認為，穩定幣與存款代幣，兩者應會並存；存款代幣不太可能取代穩定幣，這是因為現在虛擬資產交易，多習慣使用穩定幣。
「當使用者進到區塊鏈世界，通常就不太想要出來，今天比特幣市況不太好，我就出場，換成美元穩定幣，先停泊在那，說不定就跟交易商做借貸賺點利息，一直保持在鏈上」，莊琇媛說。
投資人一般可用存款代幣或穩定幣買賣金融資產代幣。存款代幣的優點是銀行發行、可信任度高，不過，它在鏈上的流通性不像USDT 、USDC等穩定幣。未來RWA代幣的交易，有可能視不同需求，同時支援穩定幣及存款代幣作結算。
