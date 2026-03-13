快訊

台灣穩定幣之路 問題篇／金管會副主委莊琇媛觀點 穩定幣、存款代幣將並存

經濟日報／ 記者邱金蘭林安妮／專題報導

「觀察各國發展中的穩定幣生態系，有兩種應用場景最被看好，一個是朝類似電子支付發展路徑走，另一個是連結「真實世界資產」（RWA）代幣化，」聯邦銀行（2838）總經理許維文說，目前金融市場的RWA代幣規模還不到300億美元，但許多機構預估，五年後將超過10兆美元。

RWA代幣化，被視為穩定幣邁向進階金融應用的重要關鍵，不過，RWA代幣的結算除了用穩定幣外，也可以用存款代幣。一旦銀行體系推出存款代幣，穩定幣會被取代嗎？

金管會副主委莊琇媛認為，穩定幣與存款代幣，兩者應會並存；存款代幣不太可能取代穩定幣，這是因為現在虛擬資產交易，多習慣使用穩定幣。

「當使用者進到區塊鏈世界，通常就不太想要出來，今天比特幣市況不太好，我就出場，換成美元穩定幣，先停泊在那，說不定就跟交易商做借貸賺點利息，一直保持在鏈上」，莊琇媛說。

投資人一般可用存款代幣或穩定幣買賣金融資產代幣。存款代幣的優點是銀行發行、可信任度高，不過，它在鏈上的流通性不像USDT 、USDC等穩定幣。未來RWA代幣的交易，有可能視不同需求，同時支援穩定幣及存款代幣作結算。

國銀1月單月獲利首見逾600億 年增24.7%

國銀2026年獲利開春報喜。金管會昨（12）日公布，1月國銀稅前盈餘668.7億元，首度單月衝破600億元大關，寫史上單月新高，年增24.7%。銀行局副局長張嘉魁說，主要受惠放款成長帶動淨利息收入增加，股市上漲也推升財管需求，手續費收入擴大，三大獲利來源同步走揚。

兆豐金股息有望高於1.6元

兆豐金控昨（12）日舉行2025年第4季法說會，針對投資人關切的股利政策，總經理張傳章指出，目前公司資本結構相當穩健，加上去年金控稅後純益創歷史新高，預計股利政策將以現金股利為主，且現金股利有望高於2024年度的1.6元。在財務操作上，今年將以多元化策略因應台美利差縮小。

玉山金單車環島 千里傳愛

玉山一年一度「單車環島．千里傳愛」活動，於3月3日至3月12日由北、中、南各單位30位玉山志工組成單車騎隊，以十天時間完成逾1,000公里的環台行，玉山人秉持「齊心共騎」的精神，共同從起點出發並全數抵達終點，每一哩路皆凝聚團隊的向心力，同時也將關懷學童的公益理念融入活動中，發揮正向影響力，讓一份愛牽引更多的愛。

外資撤退 台幣爆量貶

受國際市場逆風消息及外資大舉撤出影響，新台幣匯價昨（12）日走勢震盪，終場以31.845作收，較前一交易日貶值9分，總成交量暴增至34.1億美元。

台灣穩定幣之路 問題篇／新貨幣戰爭 供應鏈成護國神山

美國去年7月通過《天才法案》，穩定幣成為各主權國家熱議話題。當川普強勢馴服野蠻生長的穩定幣，可以預期，美元穩定幣將跨出幣圈直達世界各處。此刻，該擔心貨幣戰的，不只中國大陸，就算是盟友也得擔心貨幣主權遭侵蝕。面對變局，台灣該何去何從？

台灣穩定幣之路 問題篇／台幣上鏈 實現多元應用

「當愈來愈多台灣公司因跨境支付收受了美元穩定幣，台幣穩定幣的需求，自然就會發生了，」MaiCoin現代財富控股總經理陳明惠認為，台灣進出口業發達，許多貿易商開始收到美元穩定幣，但是業者畢竟是台灣公司，舉凡記帳、財報、稅務申報與本地支出，用的都是新台幣，為了減少換匯摩擦，自然會浮現新台幣穩定幣需求。

