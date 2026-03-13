快訊

台灣穩定幣之路 問題篇／境外發行 監管難度不小

經濟日報／ 記者邱金蘭／專題報導

穩定幣能為使用者帶來資金運用高效率與低成本等好處，但不可否認，穩定幣也有負作用與風險。多數風險透過法規納管及主管機關監管，相對可控，較令人擔心的是，政府監理管不到境外發行商，以及小型銀行存款恐有流失風險。

央行去年底報告指出，穩定幣若未受適當監管，可能衍生價格脫鉤、擠兌、傳導傳統金融機構及匯率波動等風險，虛擬資產業者（VASP）借貸業務並可能衝擊銀行金融中介功能。

借貸業務主要是，民眾提供穩定幣做質押，三或六個月後會拿到利息，通常比銀行存款利息高很多，VASP業者再拿穩定幣去找更大的VASP交易商買產品賺價差。

台大法律學院副教授楊岳平認為，如果台灣人把台幣拿去買境外穩定幣，存款的確會流失，但若是在國內買穩定幣，台灣總存款量不會變動太大，也不致排擠實體經濟放款。況且，銀行如果擔心VASP搶存款，不妨下場參戰。

「該擔心的不是總體，而是個別分配的問題」，楊岳平舉例，資源較少的小型銀行，因為沒有承作穩定幣準備資產保管業務，坊間發行穩定幣收到的存款，就不會進入小型銀行，「存款流失會影響銀行經營健全，這是需要注意的。」

近期部分國內銀行也開始意識到這個問題，比較有意願去發穩定幣。

積極投入虛擬資產業務的聯邦銀行總經理許維文也表示，存款都在金融體系流通，從A銀行搬到B銀行，整體不會減少，但個別銀行的確會受影響。

楊岳平還點出另一個風險，境外穩定幣不在台灣監管範圍，金管會管不到像是USDT發行商Tether、USDC發行商Circle這樣的大咖業者，但人民卻是持有大量的USDT、USDC。

依照金管會的《虛擬資產服務法》草案，並未要求境外穩定幣必須經許可發行，才能在台流通，只要經同意就可以上架交易，規定比歐盟、日本等都寬。「這是目前來看最大的監管風險，但我們真的無能為力」，楊岳平說，我們不能禁止USDT、USDC，因為這樣跟促進國際貿易背道而馳，且是把金融服務往外推。

但是不禁的代價就是，當管不到時，只能祈禱Tether跟Circle不要出事。雖然美國《天才法案》會去規管這些發行商，風險也許可控，「不過，人家是聽美國的監管機關，不是聽台灣的監管機關。」楊岳平說。

