台灣穩定幣之路 問題篇／台幣上鏈 實現多元應用

「當愈來愈多台灣公司因跨境支付收受了美元穩定幣，台幣穩定幣的需求，自然就會發生了，」MaiCoin現代財富控股總經理陳明惠認為，台灣進出口業發達，許多貿易商開始收到美元穩定幣，但是業者畢竟是台灣公司，舉凡記帳、財報、稅務申報與本地支出，用的都是新台幣，為了減少換匯摩擦，自然會浮現新台幣穩定幣需求。

她解釋，美元穩定幣進來了，錢終究得回到新台幣體系。若換成台幣，往往得先透過交易所兌換成美元，再經由銀行換匯為新台幣，這條路徑充滿摩擦，不僅層層手續費與匯差侵蝕金額，還牽涉到開戶、盡職調查（DD）與申報程序。「每多轉一次，就多一次耗損，」這不僅是實質金額減少，也包含作業程序變多的心理層面耗損。

如果有台幣穩定幣，企業便能直接把美元穩定幣兌換為台幣穩定幣，可省去多層審查、手續費。這些持有台幣穩定幣的業者，下一步還可直接用來發薪資。員工收到台幣穩定幣後，也能拿來繳水電、買餐飲等日常消費，當這些小額支付場景浮現，穩定幣就進入一般民眾生活了。

聯邦銀行總經理許維文指出，穩定幣發展的成敗取決於生態系的廣度，而主管機關的法規開放程度則是關鍵變數。

兆豐金控董事長董瑞斌曾說，穩定幣本質與悠遊卡類似。陳明惠認同，這樣的形容「某程度上滿實在的」；當電子支付工具支援台幣穩定幣時，使用方式與悠遊卡、LINE Pay並無太大差異，差別只在於底層儲值資產，由銀行裡的新台幣，變成了鏈上的台幣穩定幣。

當穩定幣成為支付工具，資金自然會在鏈上停留，金融商品代幣化，便成為下一個延伸場景。

這時，持有台幣穩定幣的人，還能買鏈上股票、基金或債券等「真實世界資產」（RWA）代幣商品；這些鏈上的交易所全天候運作，不受申贖時間與T+2交割限制，也支援跨境與碎股投資。

將實體資產上鏈，不僅能降低交易成本，也能改善傳統金融在清算速度與跨境效率上的痛點，「這是穩定幣非常大的業務發展想像空間，」許維文說。

目前已有國內企業收到美元穩定幣，未來甚至也可以用台幣穩定幣做收付；台灣高科技業也可以自己發行供應鏈使用的美元穩定幣。