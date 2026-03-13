快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣穩定幣之路 問題篇／台幣上鏈 實現多元應用

經濟日報／ 記者仝澤蓉／專題報導

「當愈來愈多台灣公司因跨境支付收受了美元穩定幣，台幣穩定幣的需求，自然就會發生了，」MaiCoin現代財富控股總經理陳明惠認為，台灣進出口業發達，許多貿易商開始收到美元穩定幣，但是業者畢竟是台灣公司，舉凡記帳、財報、稅務申報與本地支出，用的都是新台幣，為了減少換匯摩擦，自然會浮現新台幣穩定幣需求。

她解釋，美元穩定幣進來了，錢終究得回到新台幣體系。若換成台幣，往往得先透過交易所兌換成美元，再經由銀行換匯為新台幣，這條路徑充滿摩擦，不僅層層手續費與匯差侵蝕金額，還牽涉到開戶、盡職調查（DD）與申報程序。「每多轉一次，就多一次耗損，」這不僅是實質金額減少，也包含作業程序變多的心理層面耗損。

如果有台幣穩定幣，企業便能直接把美元穩定幣兌換為台幣穩定幣，可省去多層審查、手續費。這些持有台幣穩定幣的業者，下一步還可直接用來發薪資。員工收到台幣穩定幣後，也能拿來繳水電、買餐飲等日常消費，當這些小額支付場景浮現，穩定幣就進入一般民眾生活了。

聯邦銀行總經理許維文指出，穩定幣發展的成敗取決於生態系的廣度，而主管機關的法規開放程度則是關鍵變數。

兆豐金控董事長董瑞斌曾說，穩定幣本質與悠遊卡類似。陳明惠認同，這樣的形容「某程度上滿實在的」；當電子支付工具支援台幣穩定幣時，使用方式與悠遊卡、LINE Pay並無太大差異，差別只在於底層儲值資產，由銀行裡的新台幣，變成了鏈上的台幣穩定幣。

當穩定幣成為支付工具，資金自然會在鏈上停留，金融商品代幣化，便成為下一個延伸場景。

這時，持有台幣穩定幣的人，還能買鏈上股票、基金或債券等「真實世界資產」（RWA）代幣商品；這些鏈上的交易所全天候運作，不受申贖時間與T+2交割限制，也支援跨境與碎股投資。

將實體資產上鏈，不僅能降低交易成本，也能改善傳統金融在清算速度與跨境效率上的痛點，「這是穩定幣非常大的業務發展想像空間，」許維文說。

目前已有國內企業收到美元穩定幣，未來甚至也可以用台幣穩定幣做收付；台灣高科技業也可以自己發行供應鏈使用的美元穩定幣。

董瑞斌 新台幣 台幣

延伸閱讀

傳香港穩定幣首批經營名單只有3家 沒中資機構

（經濟會員內容不上線） 央行貨幣統計將接軌國際 可能納入代幣化資產、電子支付

投資黃金該選哪種？金條、黃金存摺、ETF、代幣化黃金一次看懂

（經濟會員內容不上線） 跨境虛擬資產詐騙的灰犀牛

相關新聞

國銀1月單月獲利首見逾600億 年增24.7%

國銀2026年獲利開春報喜。金管會昨（12）日公布，1月國銀稅前盈餘668.7億元，首度單月衝破600億元大關，寫史上單月新高，年增24.7%。銀行局副局長張嘉魁說，主要受惠放款成長帶動淨利息收入增加，股市上漲也推升財管需求，手續費收入擴大，三大獲利來源同步走揚。

兆豐金股息有望高於1.6元

兆豐金控昨（12）日舉行2025年第4季法說會，針對投資人關切的股利政策，總經理張傳章指出，目前公司資本結構相當穩健，加上去年金控稅後純益創歷史新高，預計股利政策將以現金股利為主，且現金股利有望高於2024年度的1.6元。在財務操作上，今年將以多元化策略因應台美利差縮小。

玉山金單車環島 千里傳愛

玉山一年一度「單車環島．千里傳愛」活動，於3月3日至3月12日由北、中、南各單位30位玉山志工組成單車騎隊，以十天時間完成逾1,000公里的環台行，玉山人秉持「齊心共騎」的精神，共同從起點出發並全數抵達終點，每一哩路皆凝聚團隊的向心力，同時也將關懷學童的公益理念融入活動中，發揮正向影響力，讓一份愛牽引更多的愛。

外資撤退 台幣爆量貶

受國際市場逆風消息及外資大舉撤出影響，新台幣匯價昨（12）日走勢震盪，終場以31.845作收，較前一交易日貶值9分，總成交量暴增至34.1億美元。

台灣穩定幣之路 問題篇／新貨幣戰爭 供應鏈成護國神山

美國去年7月通過《天才法案》，穩定幣成為各主權國家熱議話題。當川普強勢馴服野蠻生長的穩定幣，可以預期，美元穩定幣將跨出幣圈直達世界各處。此刻，該擔心貨幣戰的，不只中國大陸，就算是盟友也得擔心貨幣主權遭侵蝕。面對變局，台灣該何去何從？

台灣穩定幣之路 問題篇／台幣上鏈 實現多元應用

「當愈來愈多台灣公司因跨境支付收受了美元穩定幣，台幣穩定幣的需求，自然就會發生了，」MaiCoin現代財富控股總經理陳明惠認為，台灣進出口業發達，許多貿易商開始收到美元穩定幣，但是業者畢竟是台灣公司，舉凡記帳、財報、稅務申報與本地支出，用的都是新台幣，為了減少換匯摩擦，自然會浮現新台幣穩定幣需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。