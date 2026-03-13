台灣穩定幣之路 問題篇／新貨幣戰爭 供應鏈成護國神山

美國去年7月通過《天才法案》，穩定幣成為各主權國家熱議話題。當川普強勢馴服野蠻生長的穩定幣，可以預期，美元穩定幣將跨出幣圈直達世界各處。此刻，該擔心貨幣戰的，不只中國大陸，就算是盟友也得擔心貨幣主權遭侵蝕。面對變局，台灣該何去何從？

「很多人擔心穩定幣會有風險，如果美國總統川普沒有力推美元穩定幣，我也會持相同看法，畢竟多一事不如少一事」，總統府資政林全說，但現在就擔心一旦川普藉穩定幣擴張美元需求的企圖成功了，進而侵犯各國貨幣主權，歷史會證明台灣若不做任何事，會錯失很多機會，驗證此刻的無知。

林全表示，「現在台灣很多商店會掛支援『Visa、Master』支付招牌，以後如果掛『美元穩定幣』，在台灣買東西不用台幣，用美元穩定幣就好，新台幣主權就被壓縮了」。

這時主管機關也會發現，手上沒有穩定幣相關資訊，要請美元穩定幣發行公司提供卻被冷回應，連基本的洗錢防制都無法掌控了，更別說喪失監理能力。

面對新型態的國際貨幣戰爭，林全認為，政府應刻意培養一家在美國、台灣兩地申設的美元穩定幣公司，「這家公司最好是台灣人的公司，才好溝通、願意接受台灣政府監理。」這公司發行的穩定幣，除了給台灣供應鏈使用，也允許它在台灣某些交易場景中能使用。

喊設穩定幣公司 找科技大咖入股

林全目前身兼玉山科技協會產業政策研究與推廣委員會召集人，去年底玉山科技協會舉辦一場穩定幣論壇，希望引發外界重視。他的想法是，如果台灣不成立一家美元穩定幣公司，美國力推的結果，最後美元穩定幣還是會入侵到台灣，「不掌握先機，最後就被牽著鼻子走。」

他建議，政府不妨鼓勵像台積電（2330）、鴻海或是電子五哥等這類型的高科技公司入股，「如果這家公司最後還成為全球最大穩定幣公司之一，這些科技大廠除配合維護國家利益外，也賺到了商譽。」

觀察穩定幣七、八年的新世代金融基金會董事長陳冲也表示，台灣有很多跨國企業，供應鏈遍及全球，手上有很多外幣，如果拿回來換台幣，央行可能還不高興；如果換成美元跨境轉來轉去，因每個國家外匯管制寬鬆不同，可能會造成困擾，如果改使用跨境成本更低、更便捷的美元穩定幣，情況將大不同。

「我不認為台灣的供應鏈者沒有想過」，陳冲說，這類企業有需求，可以發行企業集團供應鏈，或Relationship（關係圈）穩定幣，來解決難題。

亞洲金融科技聯盟（AFA）主席、前政務委員蔡玉玲也提到，供應鏈就是台灣最好的穩定幣應用場域，「穩定幣是虛擬世界的現金，而且是聰明的錢，它可以透過智能合約綁定物流、金流與資訊流，並做到自動執行。在代理型AI大興的年代，機器與機器將不分晝夜的對話與執行，有了穩定幣，就能讓台灣供應鏈更加智慧、有效率。」

跨境交易流程比一比、全球前十大穩定幣

各部會要動起來 積極掌握話語權

她直言，穩定幣不只是金管會與央行的事，從協助供應鏈升級角度來看，經濟部跟國發會都應該站出來。此外，台灣不只要有美元穩定幣，更要發行台幣穩定幣，一來是這些供應鏈業者多是台灣公司，回到國內場域，舉凡發薪水、付貨款，還是要用新台幣，更重要的是，當穩定幣進入到民眾的消費日常，「買個咖啡，都用美元穩定幣支付，新台幣的角色反而消失了，這會是政府樂見的嗎？」

聯邦銀行總座許維文表示，大家認為台幣穩定幣不會是國際貨幣，支付場景有限，但鄰近的日韓星港，甚至馬來西亞，都在發展本國幣別穩定幣，「他們的本幣多不是國際貨幣，但還是發展，最主要就是要掌握貨幣主導權跟話語權。」

MaiCoin現代財富控股總經理陳明惠也認同說，國外的銀行很難支援台幣，但如果有台幣穩定幣，只要交易所願意上架，就可以在全世界做交易了。

海耶克科技共同創辦人温宏駿也提到，台積電深受外資歡迎，未來政府在發展「真實世界資產」（RWA）代幣化時，不僅台股，甚至AI算力、晶片都可以代幣化，「要推動台灣的資產代幣化，就一定要有台幣穩定幣」，他建議，在策略上，可以先由產業聯盟來發美元穩定幣，再發台幣穩定幣。