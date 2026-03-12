油價飆漲 兆豐金總座張傳章：今年台灣物價仍維持穩定

兆豐金控今（12）日舉行線上法人說明會，兆豐金總經理張傳章指出，雖然近期國際油價上漲，但油料費在消費者物價指數（CPI）權重僅約2.2%，且政府已採取油價平穩機制，未來一年台灣CPI應仍可維持相對穩定。

對於受關稅衝擊的產業，張傳章點名，包括工具機、金屬五金、重電與塑膠製品等產業壓力較大，兆豐金控將配合政府差異化產業輔導政策，透過專案授信、營運周轉融資及出口金融工具等來協助企業因應訂單與市場的影響。此外，兆豐也將整合集團資源與海內外分行網絡，協助半導體與高科技製造業者在海外投資及供應鏈布局上的資金與跨境金融需求。

張傳章分析，今年經濟成長結構存在不少挑戰，包括美國關稅政策的不確定性仍高，相關成本轉嫁效應可能影響企業投資與出口表現，今年出口與民間投資動能可能趨於放緩，但他也認為，在政府減稅政策與基本薪資調升帶動下，民間消費有機會回溫形成經濟的支撐。

張傳章認爲，供應鏈持續重組、美中科技競爭以及地緣政治風險升溫等多重因素將影響今年全球經濟表現，例如近期中東局勢緊張、油價上漲，以及金融市場波動，都為不確定性所在，他仍看好AI與半導體產業快速發展，對高階製程與相關應用需求帶動的中長期成長潛力，但他也提醒，終端應用與市場評價仍存在波動風險。

兆豐銀行副總經理陳建中分析今年放款市場，兆豐銀行去年整體放款平均餘額約為2.33兆元，年成長約5.1%，其中，新台幣放款年增率為8.3%，國內企金放款年成長約8.7%。由於預期美元資金成本今年可望下降，全年放款目標將維持高個位數成長，外幣企金融資將扮演更重要的角色。