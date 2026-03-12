國泰人壽代理發言人調整 李瑋琪、陳君婷接任第一及第二代理發言人

國泰金控（2882）12日代子公司國泰人壽保險股份有限公司公告代理發言人異動。原代理發言人、國泰人壽副總經理范千惠因職務調整卸任，並由兩名副總經理李瑋琪和陳君婷分別接任第一和第二代理發言人職務，異動原因為職務調整，並自3月12日起生效。

國泰金控說明，近期國泰人壽高層職務有所調整，隨著總經理職務由林昭廷接任、相關人事仍待主管機關審核，未來工作量增，考量國泰人壽在精算及投資配置等專業領域，部分投資人會議未必每次都能由林昭廷親自出席，因此未來將視情況授權代理發言人出席並對外說明。李瑋琪主要專長是財務企劃相關業務，未來可經授權就財務與資本方面議題回應外界；另在精算領域，則可由陳君婷協助說明，使外界能即時獲得更完整的專業解答。