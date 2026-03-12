數位保險公司申設進度曝光 保險局：最快第2季可望有業者送件

金管會去年放寬數位保險公司申設條件，加速保險業數位轉型，保險局副局長陳清源指出，截至目前有9家業者曾諮詢監理門診，其中8家為產險、1家壽險，但尚未接獲正式申請，不過經側面向業者了解，部分業者已積極準備申請文件，待內部經營方針達成共識後將提出申請，樂觀期待最快今年第2季有機會見到業者送件。

金管會去年修正7項法規命令，放寬現行純網路保險公司申設條件與營運模式，產、壽險數位保險公司最低申設資本額為5億和10億元、最少20%收入來自創新，且可有實體通路等鬆綁。陳清源表示，截至目前仍維持9家業者曾到保險局監理門診諮詢，其中包括8家產險業者及1家壽險業者，家數並未增加。至於是否會在近期送件，仍須視各家公司準備情況而定。

陳清源補充，從側面了解，部分業者在文件及相關準備工作上其實已大致就緒，但成立數位保險公司涉及多項考量，包括未來經營方向、經營險種及資本規模等，發起人股東對於資金投入與經營策略仍須審慎評估，因此內部仍在討論與凝聚共識階段。

至於申請時程，陳清源表示，保險局也抱持樂觀看待，若業者準備順利，最快可能有機會在今年第2季看到業者提出送件申請。