數位保險公司申設進度曝光 保險局：最快第2季可望有業者送件

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會去年放寬數位保險公司申設條件，加速保險業數位轉型，保險局副局長陳清源指出，截至目前有9家業者曾諮詢監理門診，其中8家為產險、1家壽險，但尚未接獲正式申請，不過經側面向業者了解，部分業者已積極準備申請文件，待內部經營方針達成共識後將提出申請，樂觀期待最快今年第2季有機會見到業者送件。

金管會去年修正7項法規命令，放寬現行純網路保險公司申設條件與營運模式，產、壽險數位保險公司最低申設資本額為5億和10億元、最少20%收入來自創新，且可有實體通路等鬆綁。陳清源表示，截至目前仍維持9家業者曾到保險局監理門診諮詢，其中包括8家產險業者及1家壽險業者，家數並未增加。至於是否會在近期送件，仍須視各家公司準備情況而定。

陳清源補充，從側面了解，部分業者在文件及相關準備工作上其實已大致就緒，但成立數位保險公司涉及多項考量，包括未來經營方向、經營險種及資本規模等，發起人股東對於資金投入與經營策略仍須審慎評估，因此內部仍在討論與凝聚共識階段。

至於申請時程，陳清源表示，保險局也抱持樂觀看待，若業者準備順利，最快可能有機會在今年第2季看到業者提出送件申請。

股市創富效應 國銀1月獲利668.7億創史上最高紀錄

金管會公布最新銀行業獲利及存放款情況。其中在「股市創富」的效應帶動之下，銀行業今年1月的獲利668.7億獲利，不但創歷年單月新高，而且首度單月獲利突破600億，單月增量高達338.4億，銀行局副局長張嘉魁分析，包括新春股市開紅盤、企業放款需求成長都有關，大部分來自於手收成長的貢獻。

國泰人壽代理發言人調整 李瑋琪、陳君婷接任第一及第二代理發言人

國泰金控（2882）12日代子公司國泰人壽保險股份有限公司公告代理發言人異動。原代理發言人、國泰人壽副總經理范千惠因職務調整卸任，並由兩名副總經理李瑋琪和陳君婷分別接任第一和第二代理發言人職務，異動原因為職務調整，並自3月12日起生效。

數位保險公司申設進度曝光 保險局：最快第2季可望有業者送件

1月信用卡簽帳金額達4281億元 寫歷年同期新高

金管會最新統計顯示，民眾今年1月信用卡簽帳金額為新台幣4281億元，雖月減256億元，不過單月金額仍創歷年同期新高，年增...

強制汽車責任險費率是否因男女及年紀而有別 保險局提二大重點

對於強制汽車責任險的費率及風險係數的調整，金管會保險局副局長陳清源今日表示，將依照閣揆卓榮泰的指示，會再去評估是否拿掉性別的費率差異，以及就算維持現狀，但是否在年紀的級距做出相應調整，根據公會的回報，若要調整，至少要7個月的作業期間，也就是最快今年第四季才會有結果。

保誠人壽女性退休大調查 希望退休金1543萬元

高齡化社會與經濟環境的不確定性增加，女性對退休生活的想像逐漸轉趨務實。根據《保誠人壽2025年退休大調查》結果顯示，受訪女性在退休規劃上呈現出「期待與焦慮並存」的現象，一方面希望擁有安穩的退休生活，另一方面也更加擔憂退休金是否足以支應未來需求。

