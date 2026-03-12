非現金支付當道 滙豐銀行推信用卡雙重回饋

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
看準數位支付與信用卡消費的雙成長趨勢，滙豐推出全新優惠活動，信用卡新戶將有機會享最高8000哩或500元刷卡金。圖／滙豐銀行提供
看準數位支付與信用卡消費的雙成長趨勢，滙豐推出全新優惠活動，信用卡新戶將有機會享最高8000哩或500元刷卡金。圖／滙豐銀行提供

2025年全年台灣發行的信用卡簽帳金額達4.9兆元，創下歷史新高；同時，隨著行動支付使用快速普及，Apple Pay、LINE Pay等數位錢包綁定信用卡的交易比例亦逐年攀升，已成為民眾日常消費的重要工具。看準數位支付與信用卡消費的雙成長趨勢，滙豐推出全新優惠活動，信用卡新戶將有機會享最高8000哩或新台幣500元刷卡金；完成指定行動支付交易，還可享加碼統一超商CITY CAFE五杯與最高600元現金回饋

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘表示，台灣消費者使用信用卡情境多以旅遊、網購及百貨餐飲為主，且隨著國內行動支付普及，信用卡與數位支付的整合已為常態，非現金支付蔚為主流。滙豐將旅人卡系列，以及主打日常消費回饋的Live+現金回饋卡、滙豐匯鑽卡與現金回饋御璽卡結合行動支付，讓客戶在不同的消費場域都能享有更實惠的回饋。

即日起至2026年3月31日， 新申辦滙豐信用卡並成功核卡的客戶，於核卡後30天內完成一般新增消費，並符合指定條件，即可享有最高8000哩或刷卡金新台幣500元的迎新回饋。適用卡別包含旅人無限卡、旅人御璽卡、旅人輕旅卡，以及主打日常消費回饋的Live+現金回饋卡、滙豐匯鑽卡與現金回饋御璽卡等多款熱門卡別。

此外，核卡後30天內完成指定行動支付交易，包含Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、LINE Pay、街口支付或悠遊付等消費，更可獲得新春加碼好禮—統一超商CITY CAFE五杯，可兌換中杯美式、四季春青茶或經典紅茶，冰/熱不限，無效期限制，讓卡友在日常消費中輕鬆享受小確幸。

除了迎新優惠，針對滙豐存款新客戶加辦信用卡的滙豐愛用者，滙豐也特別推出「忠實客戶限定加碼」，即日起至2026年3月31日，新客戶線上申辦滙豐現金回饋御璽卡並於4月30日前完成滙豐指定帳戶自動扣繳信用卡帳款設定並勾選使用電子或行動帳單，則核卡後次月起連續三個月的Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、LINE Pay、街口、悠遊付消費，皆可享有加碼現金回饋。

運籌理財One能戶可享額外5%現金回饋，每月最高回饋新台幣100元，累計最高可賺300元；若為卓越理財Premier帳戶新客戶，更可享額外10%現金回饋，每月最高回饋200元，活動期間除原本的消費回饋外，最高可另外獲得600元刷卡金回饋。

滙豐銀行指出，現金回饋御璽卡本身即提供國內消費1.22%、海外消費2.22%的現金回饋，且回饋無上限，簡單的回饋方式深受卡友青睞。搭配此次推出的迎新優惠與忠實客戶加碼活動，讓卡友無論是在日常消費、線上購物或旅遊支出中，都能持續累積回饋、放大刷卡效益。

股市創富效應 國銀1月獲利668.7億創史上最高紀錄

金管會公布最新銀行業獲利及存放款情況。其中在「股市創富」的效應帶動之下，銀行業今年1月的獲利668.7億獲利，不但創歷年單月新高，而且首度單月獲利突破600億，單月增量高達338.4億，銀行局副局長張嘉魁分析，包括新春股市開紅盤、企業放款需求成長都有關，大部分來自於手收成長的貢獻。

保險業分階段揭露永續資訊 2027年第1季共14家優先揭露

金管會12日修正發布產、壽險永續資訊揭露規範，明定保險業需自2027年起分階段揭露經董事會決議通過的永續資訊，並於當年度申報財報的期限內更新，保險局指出，明年3月底前第一階段有14家保險公司需揭露2026年會計年度的永續資訊，2027年有8家，2028年有10家，另有11家保險公司可排除適用。

數位保險公司申設進度曝光 保險局：最快第2季可望有業者送件

金管會去年放寬數位保險公司申設條件，加速保險業數位轉型，保險局副局長陳清源指出，截至目前有9家業者曾諮詢監理門診，其中8家為產險、1家壽險，但尚未接獲正式申請，不過經側面向業者了解，部分業者已積極準備申請文件，待內部經營方針達成共識後將提出申請，樂觀期待最快今年第2季有機會見到業者送件。

1月信用卡簽帳金額達4281億元 寫歷年同期新高

金管會最新統計顯示，民眾今年1月信用卡簽帳金額為新台幣4281億元，雖月減256億元，不過單月金額仍創歷年同期新高，年增...

強制汽車責任險費率是否因男女及年紀而有別 保險局提二大重點

對於強制汽車責任險的費率及風險係數的調整，金管會保險局副局長陳清源今日表示，將依照閣揆卓榮泰的指示，會再去評估是否拿掉性別的費率差異，以及就算維持現狀，但是否在年紀的級距做出相應調整，根據公會的回報，若要調整，至少要7個月的作業期間，也就是最快今年第四季才會有結果。

保誠人壽女性退休大調查 希望退休金1543萬元

高齡化社會與經濟環境的不確定性增加，女性對退休生活的想像逐漸轉趨務實。根據《保誠人壽2025年退休大調查》結果顯示，受訪女性在退休規劃上呈現出「期待與焦慮並存」的現象，一方面希望擁有安穩的退休生活，另一方面也更加擔憂退休金是否足以支應未來需求。

