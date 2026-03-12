非現金支付當道 滙豐銀行推信用卡雙重回饋

2025年全年台灣發行的信用卡簽帳金額達4.9兆元，創下歷史新高；同時，隨著行動支付使用快速普及，Apple Pay、LINE Pay等數位錢包綁定信用卡的交易比例亦逐年攀升，已成為民眾日常消費的重要工具。看準數位支付與信用卡消費的雙成長趨勢，滙豐推出全新優惠活動，信用卡新戶將有機會享最高8000哩或新台幣500元刷卡金；完成指定行動支付交易，還可享加碼統一超商CITY CAFE五杯與最高600元現金回饋。

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘表示，台灣消費者使用信用卡情境多以旅遊、網購及百貨餐飲為主，且隨著國內行動支付普及，信用卡與數位支付的整合已為常態，非現金支付蔚為主流。滙豐將旅人卡系列，以及主打日常消費回饋的Live+現金回饋卡、滙豐匯鑽卡與現金回饋御璽卡結合行動支付，讓客戶在不同的消費場域都能享有更實惠的回饋。

即日起至2026年3月31日， 新申辦滙豐信用卡並成功核卡的客戶，於核卡後30天內完成一般新增消費，並符合指定條件，即可享有最高8000哩或刷卡金新台幣500元的迎新回饋。適用卡別包含旅人無限卡、旅人御璽卡、旅人輕旅卡，以及主打日常消費回饋的Live+現金回饋卡、滙豐匯鑽卡與現金回饋御璽卡等多款熱門卡別。

此外，核卡後30天內完成指定行動支付交易，包含Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、LINE Pay、街口支付或悠遊付等消費，更可獲得新春加碼好禮—統一超商CITY CAFE五杯，可兌換中杯美式、四季春青茶或經典紅茶，冰/熱不限，無效期限制，讓卡友在日常消費中輕鬆享受小確幸。

除了迎新優惠，針對滙豐存款新客戶加辦信用卡的滙豐愛用者，滙豐也特別推出「忠實客戶限定加碼」，即日起至2026年3月31日，新客戶線上申辦滙豐現金回饋御璽卡並於4月30日前完成滙豐指定帳戶自動扣繳信用卡帳款設定並勾選使用電子或行動帳單，則核卡後次月起連續三個月的Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、LINE Pay、街口、悠遊付消費，皆可享有加碼現金回饋。

運籌理財One能戶可享額外5%現金回饋，每月最高回饋新台幣100元，累計最高可賺300元；若為卓越理財Premier帳戶新客戶，更可享額外10%現金回饋，每月最高回饋200元，活動期間除原本的消費回饋外，最高可另外獲得600元刷卡金回饋。

滙豐銀行指出，現金回饋御璽卡本身即提供國內消費1.22%、海外消費2.22%的現金回饋，且回饋無上限，簡單的回饋方式深受卡友青睞。搭配此次推出的迎新優惠與忠實客戶加碼活動，讓卡友無論是在日常消費、線上購物或旅遊支出中，都能持續累積回饋、放大刷卡效益。