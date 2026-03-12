1月信用卡簽帳金額達4281億元 寫歷年同期新高

金管會最新統計顯示，民眾今年1月信用卡簽帳金額為新台幣4281億元，雖月減256億元，不過單月金額仍創歷年同期新高，年增率達26%。金管會指出，主要與民眾消費習慣傾向非現金支付，以及去年農曆春節在1月底、因消費遞延導致基期較低。

金管會今天公布1月信用卡、現金卡及電子支付機構業務資訊。金管會統計指出，截至今年1月底，合計32家信用卡發卡機構，總流通卡數約5950萬張，總有效卡數約4011萬張，1月簽帳金額為4281億元。

金管會銀行局副局長張嘉魁指出，1月簽帳金額4281億元，雖月減256億元，但單月金額仍創歷年同期新高，主要因去年春節落在1月底、部分消費會遞延到2月計算，基期相對較低，再來是民眾愈來愈習慣使用非現金支付，加上發卡機構積極促銷，帶動簽帳金額持續增加。

金管會今天也公布1月電子支付機構業務資訊，截至1月底止，合計10家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政股份有限公司），電子支付帳戶總使用者人數約3869萬人，月增約104萬人。

由於一卡通公司iPASS MONEY在2025年底終止與LINE Pay合作，LINE Pay子公司連加電子支付LINEPay Money在去年12月3日上線，外界關切LINE PayMoney表現。

張嘉魁指出，電子支付使用人數月增104萬人，其中約有76萬人來自LINE Pay Money，因業者有過去LINE Pay基礎，包括使用者、特店等都還在高成長期，因此帶動使用人數增加。

根據金管會統計，街口支付以717萬人擠下一卡通票證位居第一，一卡通票證以716萬人居次，全支付705萬人，悠遊卡401萬人為第4名，玉山銀行335萬人居第5名，LINE Pay Money以298萬人居第6位、較去年12月往前1名。

觀察業者代理收付實質交易款項金額變化，今年1月整體前5名依序為街口支付54億元、全支付53億元、LINE Pay Money為48億元、玉山銀行25億元與一卡通票證14億元。