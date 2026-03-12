信評：壽險公司獲利能力漸穩 未來二年可因應資金來源挑戰

中華信評今天公布「台灣壽險公司可因應2026年至2027年的資金來源結構挑戰」報告中指出，儘管未來一至二年台灣壽險公司的財務負債將增加，但漸趨穩定的獲利能力應可在前述期間為其中性的資金來源結構評估結果提供支撐。

「中華信評認為，壽險業的資金來源結構並不影響整體信用結構；不過，獲利較不穩定的壽險公司更容易受到流動性壓力的影響，」中華信評信用分析師蔡怡君表示。「大多數發債的受評壽險業者，在 IFRS 17 會計制度下將能透過穩定（甚至可能改善）的獲利以及平穩的投資報酬，有效管理其現金流。」

壽險公司規劃定期發債以管理其資金到期結構。部分壽險公司計畫以一至二年作為債券發行的周期。不過，再融資風險恐因壽險公司的債券到期日集中在2033年至2035年期間而引發，且若無法謹慎管理債券發行金額，則可能導致融資成本壓力上升。