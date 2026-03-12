快訊

信評：壽險公司獲利能力漸穩 未來二年可因應資金來源挑戰

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評今天公布「台灣壽險公司可因應2026年至2027年的資金來源結構挑戰」報告中指出，儘管未來一至二年台灣壽險公司的財務負債將增加，但漸趨穩定的獲利能力應可在前述期間為其中性的資金來源結構評估結果提供支撐。

「中華信評認為，壽險業的資金來源結構並不影響整體信用結構；不過，獲利較不穩定的壽險公司更容易受到流動性壓力的影響，」中華信評信用分析師蔡怡君表示。「大多數發債的受評壽險業者，在 IFRS 17 會計制度下將能透過穩定（甚至可能改善）的獲利以及平穩的投資報酬，有效管理其現金流。」

壽險公司規劃定期發債以管理其資金到期結構。部分壽險公司計畫以一至二年作為債券發行的周期。不過，再融資風險恐因壽險公司的債券到期日集中在2033年至2035年期間而引發，且若無法謹慎管理債券發行金額，則可能導致融資成本壓力上升。

壽險公司 債券 信用

相關新聞

股市創富效應 國銀1月獲利668.7億創史上最高紀錄

金管會公布最新銀行業獲利及存放款情況。其中在「股市創富」的效應帶動之下，銀行業今年1月的獲利668.7億獲利，不但創歷年單月新高，而且首度單月獲利突破600億，單月增量高達338.4億，銀行局副局長張嘉魁分析，包括新春股市開紅盤、企業放款需求成長都有關，大部分來自於手收成長的貢獻。

強制汽車責任險費率是否因男女及年紀而有別 保險局提二大重點

對於強制汽車責任險的費率及風險係數的調整，金管會保險局副局長陳清源今日表示，將依照閣揆卓榮泰的指示，會再去評估是否拿掉性別的費率差異，以及就算維持現狀，但是否在年紀的級距做出相應調整，根據公會的回報，若要調整，至少要7個月的作業期間，也就是最快今年第四季才會有結果。

保誠人壽女性退休大調查 希望退休金1543萬元

高齡化社會與經濟環境的不確定性增加，女性對退休生活的想像逐漸轉趨務實。根據《保誠人壽2025年退休大調查》結果顯示，受訪女性在退休規劃上呈現出「期待與焦慮並存」的現象，一方面希望擁有安穩的退休生活，另一方面也更加擔憂退休金是否足以支應未來需求。

台壽：資產重分類影響淨值135億

中信金今日舉行法說會，其中中信金揭露，台灣人壽因應IFRS新制接軌，淨值約被影響13億，另外資產重分類之後影響淨值122億，合計影響135億，淨值比從8.1%降至7.5%；不過另一方面，台灣人壽的分紅及投資型保單業績大幅成長，2025年新契約保費年成長54%，並且實現股票及私募基金的資本利得，同時以通路貢獻度來看，中信銀的銀保通路占比從2024年的39.2%大增至46.1%，等於囊括快5成的台壽保保單銷售量，至於業務員的銷售量占比，從18.7%降至13.4%。

尤昭文：台灣應扶植更多另類投資 資產管理規模兩年後上看30兆元

路透報導，台灣資產管理規模在ETF吸金狂潮下，雖成長快速，但也凸顯出同質性過高的缺點。投信投顧公會理事長尤昭文在專訪中建議政府支持另類投資，有信心未來兩、三年，台灣整體資產管理規模可從22兆台幣提高至30兆台幣。

新台幣午盤貶5.2分 暫收31.807元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.807元，貶5.2分，成交金額9.42億美元

