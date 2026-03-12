接軌 IFRS 17 富壽淨值減少960億元、CSM 達4,032億元 16日法說會聚焦
富邦金（2881）公告2026年度起適用國際財務報導準則第十七號，於1月1日初次適用日追溯適用，並進行金融資產重新指定後，對富邦金及子公司富邦人壽、富邦產險之母公司業主權益金額，較2025年12月31日分別減少約769億元、減少約960億元及增加約57億元。
另富邦人壽於初次適用日之個體合約服務邊際(CSM)約4,032億，係屬保險合約群組中與未來提供服務有關但尚未認列於損益之金額。富邦金將於3月16日召開法人說明會說明IFRS 17與新一代清償能力制度(TIS)。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。