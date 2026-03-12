快訊

強制汽車責任險費率是否因男女及年紀而有別 保險局提二大重點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
強制汽車責任險費率及風險係數調整，最快今年第四季有結果，保險局提出方案二大重點。 圖／本報資料照片

對於強制汽車責任險的費率及風險係數的調整，金管會保險局副局長陳清源今日表示，將依照閣揆卓榮泰的指示，會再去評估是否拿掉性別的費率差異，以及就算維持現狀，但是否在年紀的級距做出相應調整，根據公會的回報，若要調整，至少要7個月的作業期間，也就是最快今年第四季才會有結果。

閣揆卓榮泰昨日表態較屬意把性別上的費率差異拿掉，因為觀察男性與女性在不同年齡層的風險仍互有消長，卓榮泰也要求保險局，倘若仍要維持現行性別費率差異的作息，仍要再把年齡的級距做更細部的區分以更為精準的從風險反映到費率，因此，目前保局最屬意的方案，是維持現在的性別差異，但是把30至60歲的範圍，再做出與性別有關的進一步的細分費率。

關於男女費率的調整，最主要問題是在於先前有立委關切，過去由於女性強制險比男性便宜，女性的係數為0.92，男性則是1，因此，強責險保費男性100元，女性92元即可，所以過去經常發生先生買車登記在太太名下，使得「駕駛人與實際車主不同」，對此保險局也在昨日向政院提出調整報告。

現行的強責險的投保年紀分成5級，20歲以下、20至25歲、25至30歲、30至60歲、至60歲以上，陳清源強調， 30至60歲的部分，占比簽單將近7成，政院檢視保險局進一步研究之後，發現在30至60歲的範圍男性與女性的風險互有消長，因此對保局作出上述建議，要保局研議在費率調整之後是否仍納入性別的差異，和新的年紀級距將如何區分？

至於結果出爐和新制上路的時間，陳清源指出，由於涉及業者的系統及商品條款要互相約定，因此至少要7個月的作業時間，後續會再找保發中心和產險公會討論。

