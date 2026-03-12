熱錢又出逃！股匯雙挫 新台幣爆量貶9分收31.845元

中東戰火升溫，熱錢再度出走，股匯重返頹勢，台股下跌532.33點，新台幣兌美元今天收盤收31.845元，貶9分，終止連2升，台北及元太外匯市場總成交金額再次爆出巨量，達34.1億美元。

美國通膨數據溫和，但市場更聚焦美以聯軍與伊朗衝突升級及其衝擊，尤其伊朗對中東地區原油供應和基礎設施發動新一輪攻擊，國際油價再次突破每桶100美元，避險情緒急升，亞洲股匯市今天普遍走弱。

台股開低震盪，終場下跌532.33點，收在33581.86點，守住月線33427點。外資昨天才轉為買超，眼見中東戰事升溫，今天又反手匯出，大砍台股711.27億元。

台股下挫、熱錢出走，加上美元維持偏強格局，主要亞幣紛紛示弱。新台幣兌美元今天以31.78元開盤後，早盤一度震盪翻揚，升抵盤中高點31.72元，但隨著台股跌勢擴大，外資瘋狂匯出，午後貶勢加劇，最低觸及31.898元，大貶1.43角。

外匯交易員直言，近日新台幣匯率完全貼著台股走，台股又看外資臉色，不過今天上午外資其實有些匯入，午後才是一面倒匯出，推測是台股上下震盪，外資持續調整部位，因此於匯市呈現雙向操作；至於出口商，因預期新台幣走弱，心態明顯惜售，直到貶至31.9元附近，進場拋匯意願才略顯積極。

外匯交易員認為，中東戰事帶來極大不確定性，且影響國際能源價格，市場避險情緒高漲，投資人操作偏向審慎，雖然跌深會有反彈，但以大方向來看，新台幣匯率仍呈現區間偏貶格局，不排除測向32元整數大關。