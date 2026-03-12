快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

熱錢又出逃！股匯雙挫 新台幣爆量貶9分收31.845元

中央社／ 台北12日電

中東戰火升溫，熱錢再度出走，股匯重返頹勢，台股下跌532.33點，新台幣兌美元今天收盤收31.845元，貶9分，終止連2升，台北及元太外匯市場總成交金額再次爆出巨量，達34.1億美元。

美國通膨數據溫和，但市場更聚焦美以聯軍與伊朗衝突升級及其衝擊，尤其伊朗對中東地區原油供應和基礎設施發動新一輪攻擊，國際油價再次突破每桶100美元，避險情緒急升，亞洲股匯市今天普遍走弱。

台股開低震盪，終場下跌532.33點，收在33581.86點，守住月線33427點。外資昨天才轉為買超，眼見中東戰事升溫，今天又反手匯出，大砍台股711.27億元。

台股下挫、熱錢出走，加上美元維持偏強格局，主要亞幣紛紛示弱。新台幣兌美元今天以31.78元開盤後，早盤一度震盪翻揚，升抵盤中高點31.72元，但隨著台股跌勢擴大，外資瘋狂匯出，午後貶勢加劇，最低觸及31.898元，大貶1.43角。

外匯交易員直言，近日新台幣匯率完全貼著台股走，台股又看外資臉色，不過今天上午外資其實有些匯入，午後才是一面倒匯出，推測是台股上下震盪，外資持續調整部位，因此於匯市呈現雙向操作；至於出口商，因預期新台幣走弱，心態明顯惜售，直到貶至31.9元附近，進場拋匯意願才略顯積極。

外匯交易員認為，中東戰事帶來極大不確定性，且影響國際能源價格，市場避險情緒高漲，投資人操作偏向審慎，雖然跌深會有反彈，但以大方向來看，新台幣匯率仍呈現區間偏貶格局，不排除測向32元整數大關。

基礎設施 中東 新台幣匯率

延伸閱讀

台股強漲外資終止連8賣 新台幣同步勁揚匯價連2升

台股漲千點急行軍…外資轉為匯入 新台幣升值7.3分

黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

央行信心喊話台幣貶翻升 戰火衝擊單週仍重貶4.27角

相關新聞

股市創富效應 國銀1月獲利668.7億創史上最高紀錄

金管會公布最新銀行業獲利及存放款情況。其中在「股市創富」的效應帶動之下，銀行業今年1月的獲利668.7億獲利，不但創歷年單月新高，而且首度單月獲利突破600億，單月增量高達338.4億，銀行局副局長張嘉魁分析，包括新春股市開紅盤、企業放款需求成長都有關，大部分來自於手收成長的貢獻。

保誠人壽女性退休大調查 希望退休金1543萬元

高齡化社會與經濟環境的不確定性增加，女性對退休生活的想像逐漸轉趨務實。根據《保誠人壽2025年退休大調查》結果顯示，受訪女性在退休規劃上呈現出「期待與焦慮並存」的現象，一方面希望擁有安穩的退休生活，另一方面也更加擔憂退休金是否足以支應未來需求。

接軌 IFRS 17 富壽淨值減少960億元、CSM 達4,032億元 16日法說會聚焦

富邦金（2881）公告2026年度起適用國際財務報導準則第十七號，於1月1日初次適用日追溯適用，並進行金融資產重新指定後，對富邦金及子公司富邦人壽、富邦產險之母公司業主權益金額，較2025年12月31日分別減少約769億元、減少約960億元及增加約57億元。

強制汽車責任險費率是否因男女及年紀而有別 保險局提二大重點

對於強制汽車責任險的費率及風險係數的調整，金管會保險局副局長陳清源今日表示，將依照閣揆卓榮泰的指示，會再去評估是否拿掉性別的費率差異，以及就算維持現狀，但是否在年紀的級距做出相應調整，根據公會的回報，若要調整，至少要7個月的作業期間，也就是最快今年第四季才會有結果。

台壽：資產重分類影響淨值135億

中信金今日舉行法說會，其中中信金揭露，台灣人壽因應IFRS新制接軌，淨值約被影響13億，另外資產重分類之後影響淨值122億，合計影響135億，淨值比從8.1%降至7.5%；不過另一方面，台灣人壽的分紅及投資型保單業績大幅成長，2025年新契約保費年成長54%，並且實現股票及私募基金的資本利得，同時以通路貢獻度來看，中信銀的銀保通路占比從2024年的39.2%大增至46.1%，等於囊括快5成的台壽保保單銷售量，至於業務員的銷售量占比，從18.7%降至13.4%。

尤昭文：台灣應扶植更多另類投資 資產管理規模兩年後上看30兆元

路透報導，台灣資產管理規模在ETF吸金狂潮下，雖成長快速，但也凸顯出同質性過高的缺點。投信投顧公會理事長尤昭文在專訪中建議政府支持另類投資，有信心未來兩、三年，台灣整體資產管理規模可從22兆台幣提高至30兆台幣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。