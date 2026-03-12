快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

滙豐銀行推信用卡雙重回饋 新戶最高享8,000哩或刷卡金

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
看準數位支付與信用卡消費的雙成長趨勢，滙豐推出全新優惠活動，信用卡新戶將有機會享最高8,000哩或新臺幣500元刷卡金。圖／滙豐銀行提供
看準數位支付與信用卡消費的雙成長趨勢，滙豐推出全新優惠活動，信用卡新戶將有機會享最高8,000哩或新臺幣500元刷卡金。圖／滙豐銀行提供

行動支付使用快速普及，Apple Pay、LINE Pay等數位錢包綁定信用卡的交易比例亦逐年攀升，已成為民眾日常消費的重要工具，推升信用卡交易易金額，根據統計，2025年全年台灣發行之信用卡簽帳金額達新台幣4.9兆元，創歷史新高。

看準數位支付與信用卡消費的雙成長趨勢，滙豐推出全新優惠活動，信用卡新戶將有機會享最高8,000哩或新台幣500元刷卡金；完成指定行動支付交易，還可享加碼統一超商（2912）CITY CAFE五杯與最高新台幣600元現金回饋，提供客戶多重回饋選擇。

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘表示，台灣消費者使用信用卡情境多以旅遊、網購及百貨餐飲為主，且隨著國內行動支付普及，信用卡與數位支付的整合已為常態，非現金支付蔚為主流。滙豐積極貼近消費者需求，本次將旅人卡系列，以及主打日常消費回饋的Live+現金回饋卡、滙豐匯鑽卡與現金回饋御璽卡結合行動支付，讓客戶在不同的消費場域都能享有更實惠的回饋。

即日起至2026年3月31日， 新申辦滙豐信用卡並成功核卡的客戶，於核卡後30天內完成一般新增消費，並符合指定條件，即可享有最高8,000哩或刷卡金新臺幣500元的迎新回饋。適用卡別包含旅人無限卡、旅人御璽卡、旅人輕旅卡，以及主打日常消費回饋的Live+現金回饋卡、滙豐匯鑽卡與現金回饋御璽卡等多款熱門卡別。

核卡後30天內完成指定行動支付交易，包含Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、LINE Pay（7722）、街口支付或悠遊付等消費，更可獲得新春加碼好禮——統一超商CITY CAFE五杯。

消費 現金回饋 統一超商

延伸閱讀

國泰世華 CUBE 攜手詹記麻辣火鍋 聯名快閃大港開唱

赴日賞櫻注意！台新 Pay+攜手日本三越伊勢丹最高回饋18.8%

國泰世華CUBE攜手詹記麻辣火鍋 快閃餐車大港開唱卡友享5.3%回饋

LINE Pay去年每股盈餘7.46元　擬發股利2元

相關新聞

股市創富效應 國銀1月獲利668.7億創史上最高紀錄

金管會公布最新銀行業獲利及存放款情況。其中在「股市創富」的效應帶動之下，銀行業今年1月的獲利668.7億獲利，不但創歷年單月新高，而且首度單月獲利突破600億，單月增量高達338.4億，銀行局副局長張嘉魁分析，包括新春股市開紅盤、企業放款需求成長都有關，大部分來自於手收成長的貢獻。

保誠人壽女性退休大調查 希望退休金1543萬元

高齡化社會與經濟環境的不確定性增加，女性對退休生活的想像逐漸轉趨務實。根據《保誠人壽2025年退休大調查》結果顯示，受訪女性在退休規劃上呈現出「期待與焦慮並存」的現象，一方面希望擁有安穩的退休生活，另一方面也更加擔憂退休金是否足以支應未來需求。

接軌 IFRS 17 富壽淨值減少960億元、CSM 達4,032億元 16日法說會聚焦

富邦金（2881）公告2026年度起適用國際財務報導準則第十七號，於1月1日初次適用日追溯適用，並進行金融資產重新指定後，對富邦金及子公司富邦人壽、富邦產險之母公司業主權益金額，較2025年12月31日分別減少約769億元、減少約960億元及增加約57億元。

強制汽車責任險費率是否因男女及年紀而有別 保險局提二大重點

對於強制汽車責任險的費率及風險係數的調整，金管會保險局副局長陳清源今日表示，將依照閣揆卓榮泰的指示，會再去評估是否拿掉性別的費率差異，以及就算維持現狀，但是否在年紀的級距做出相應調整，根據公會的回報，若要調整，至少要7個月的作業期間，也就是最快今年第四季才會有結果。

台壽：資產重分類影響淨值135億

中信金今日舉行法說會，其中中信金揭露，台灣人壽因應IFRS新制接軌，淨值約被影響13億，另外資產重分類之後影響淨值122億，合計影響135億，淨值比從8.1%降至7.5%；不過另一方面，台灣人壽的分紅及投資型保單業績大幅成長，2025年新契約保費年成長54%，並且實現股票及私募基金的資本利得，同時以通路貢獻度來看，中信銀的銀保通路占比從2024年的39.2%大增至46.1%，等於囊括快5成的台壽保保單銷售量，至於業務員的銷售量占比，從18.7%降至13.4%。

尤昭文：台灣應扶植更多另類投資 資產管理規模兩年後上看30兆元

路透報導，台灣資產管理規模在ETF吸金狂潮下，雖成長快速，但也凸顯出同質性過高的缺點。投信投顧公會理事長尤昭文在專訪中建議政府支持另類投資，有信心未來兩、三年，台灣整體資產管理規模可從22兆台幣提高至30兆台幣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。