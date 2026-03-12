快訊

股市創富效應 國銀1月獲利668.7億創史上最高紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
「股市創富」使銀行開門紅 ，國銀獲利1月首破600億為668.7億創史上最高紀錄。 圖／本報資料照片
金管會公布最新銀行業獲利及存放款情況。其中在「股市創富」的效應帶動之下，銀行業今年1月的獲利668.7億獲利，不但創歷年單月新高，而且首度單月獲利突破600億，單月增量高達338.4億，銀行局副局長張嘉魁分析，包括新春股市開紅盤、企業放款需求成長都有關，大部分來自於手收成長的貢獻。

金管會統計，1月的全體國銀放款餘額為45兆3034億元，較12月大舉成長4829億，成長也相當驚人，創下史上單月增量次高，僅次於110年1月的5336億元。其中，民營企業單月大增2127億，另外一個重要原因，在於另類「作帳行情」，12月底為了年報作帳而先還款，等1月再借回來，造成1月民營企業放款大增，另外，個人借款也大增1504億，主要和春節年關將近要備妥周轉金、另一個和股市投資的周轉金需求有關，以及春節前交屋的房貸撥款有關。

存款總量在1月份，餘額為63兆4296億元，月增3372億，張嘉魁分析，主要和貨款收入國外匯回，以及企業作投資準備因此暫以活存停泊帳上準備匯出，和農曆春節前的季節性因素要備妥資金有關。而若以民企加上個人，1月的周轉金月增也高達3857億。

