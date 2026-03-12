保誠人壽女性退休大調查 希望退休金1543萬元

高齡化社會與經濟環境的不確定性增加，女性對退休生活的想像逐漸轉趨務實。根據《保誠人壽2025年退休大調查》結果顯示，受訪女性在退休規劃上呈現出「期待與焦慮並存」的現象，一方面希望擁有安穩的退休生活，另一方面也更加擔憂退休金是否足以支應未來需求。

調查顯示，女性期望準備的退休金總額平均為1,543萬元，較2024年增加25萬元，顯示女性對退休資金需求的認知逐漸提高。

在退休生活開支預期上，女性對退休後每月生活費的估計卻呈現逐年下降趨勢，從2023年的3萬3,874元降至2025年的3萬2,991元，為3年來最低。這反映出在通膨與經濟環境變動下，女性對未來生活支出的態度趨於保守，也顯示對退休生活品質的不確定感逐漸增加。

女性平均期望退休年齡為60.2歲，為近3年首次出現延後的情況；同時，有36.8%的女性表示對退休規劃感到壓力偏大，高於男性4.5%，並有32.1%的女性認為自己未來可能需要延後退休。

女性在退休規劃上呈現「想退休、卻擔心退休」的矛盾心理。多數女性傾向追求穩定且無負擔的退休生活。

調查顯示，有65.1%的女性希望退休後能過著「生活簡樸、衣食無虞」的日子，而僅有8.2%的女性願意透過降低生活品質來因應退休支出，顯示女性在退休規劃上更重視生活穩定性。

在退休後可能面臨的大額支出方面，「個人醫療費用」(66.8%)為女性認為最主要的支出項目，其次為「家人的醫療費用」(47.6%)。值得注意的是，「旅遊與娛樂支出」(40.5%)的比例也高於男性5.7%，顯示女性在關注健康與家庭保障的同時，也期待在退休後能適度享受生活。

女性開始規劃退休金的平均年齡已來到42.2歲，較前一年顯著延後1.1歲；且每月投入金額約為 1萬3,267 元，同步降至3年來最低點。這顯示在通膨壓力與家庭照顧責任的雙重擠壓下，女性的「退休起跑點」正被迫推遲。

在理財工具選擇上，近六成女性偏好固定收益、低風險的理財方式，主要選擇股票、台外幣活/定存及保險商品，反映出女性在退休規劃上傾向採取穩健策略，以分散長期財務風險。