快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

保誠人壽女性退休大調查 希望退休金1543萬元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
保誠人壽2025年退休大調查，女性平均期望退休年齡為60.2歲，期望準備的退休金總額平均為1,543萬元。聯合報系資料照
保誠人壽2025年退休大調查，女性平均期望退休年齡為60.2歲，期望準備的退休金總額平均為1,543萬元。聯合報系資料照

高齡化社會與經濟環境的不確定性增加，女性對退休生活的想像逐漸轉趨務實。根據《保誠人壽2025年退休大調查》結果顯示，受訪女性在退休規劃上呈現出「期待與焦慮並存」的現象，一方面希望擁有安穩的退休生活，另一方面也更加擔憂退休金是否足以支應未來需求。

調查顯示，女性期望準備的退休金總額平均為1,543萬元，較2024年增加25萬元，顯示女性對退休資金需求的認知逐漸提高。

在退休生活開支預期上，女性對退休後每月生活費的估計卻呈現逐年下降趨勢，從2023年的3萬3,874元降至2025年的3萬2,991元，為3年來最低。這反映出在通膨與經濟環境變動下，女性對未來生活支出的態度趨於保守，也顯示對退休生活品質的不確定感逐漸增加。

女性平均期望退休年齡為60.2歲，為近3年首次出現延後的情況；同時，有36.8%的女性表示對退休規劃感到壓力偏大，高於男性4.5%，並有32.1%的女性認為自己未來可能需要延後退休。

女性在退休規劃上呈現「想退休、卻擔心退休」的矛盾心理。多數女性傾向追求穩定且無負擔的退休生活。

調查顯示，有65.1%的女性希望退休後能過著「生活簡樸、衣食無虞」的日子，而僅有8.2%的女性願意透過降低生活品質來因應退休支出，顯示女性在退休規劃上更重視生活穩定性。

在退休後可能面臨的大額支出方面，「個人醫療費用」(66.8%)為女性認為最主要的支出項目，其次為「家人的醫療費用」(47.6%)。值得注意的是，「旅遊與娛樂支出」(40.5%)的比例也高於男性5.7%，顯示女性在關注健康與家庭保障的同時，也期待在退休後能適度享受生活。

女性開始規劃退休金的平均年齡已來到42.2歲，較前一年顯著延後1.1歲；且每月投入金額約為 1萬3,267 元，同步降至3年來最低點。這顯示在通膨壓力與家庭照顧責任的雙重擠壓下，女性的「退休起跑點」正被迫推遲。

在理財工具選擇上，近六成女性偏好固定收益、低風險的理財方式，主要選擇股票、台外幣活/定存及保險商品，反映出女性在退休規劃上傾向採取穩健策略，以分散長期財務風險。

女性 退休金 退休規劃

延伸閱讀

延後退休也沒用？近9成中高齡族憂勞退不夠用

熟齡女性小心財務黑洞！比男性活得久但不健康 6成「錢沒存夠」就被迫離職

相關新聞

尤昭文：台灣應扶植更多另類投資 資產管理規模兩年後上看30兆元

路透報導，台灣資產管理規模在ETF吸金狂潮下，雖成長快速，但也凸顯出同質性過高的缺點。投信投顧公會理事長尤昭文在專訪中建議政府支持另類投資，有信心未來兩、三年，台灣整體資產管理規模可從22兆台幣提高至30兆台幣。

股市創富效應 國銀1月獲利668.7億創史上最高紀錄

金管會公布最新銀行業獲利及存放款情況。其中在「股市創富」的效應帶動之下，銀行業今年1月的獲利668.7億獲利，不但創歷年單月新高，而且首度單月獲利突破600億，單月增量高達338.4億，銀行局副局長張嘉魁分析，包括新春股市開紅盤、企業放款需求成長都有關，大部分來自於手收成長的貢獻。

台壽：資產重分類影響淨值135億

中信金今日舉行法說會，其中中信金揭露，台灣人壽因應IFRS新制接軌，淨值約被影響13億，另外資產重分類之後影響淨值122億，合計影響135億，淨值比從8.1%降至7.5%；不過另一方面，台灣人壽的分紅及投資型保單業績大幅成長，2025年新契約保費年成長54%，並且實現股票及私募基金的資本利得，同時以通路貢獻度來看，中信銀的銀保通路占比從2024年的39.2%大增至46.1%，等於囊括快5成的台壽保保單銷售量，至於業務員的銷售量占比，從18.7%降至13.4%。

新台幣午盤貶5.2分 暫收31.807元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.807元，貶5.2分，成交金額9.42億美元

台灣星展暑期實習計畫開放報名 為期8周有機會前往海外見習

星展銀行（台灣）2026「暑期實習計畫（DBS Taiwan Summer Internship Programme）」即日起正式開放報名，預計招募逾60位大專院校在校學生，職位涵蓋消費金融、企業金融、財務企劃、環球金融市場、資訊科技與營運管理等領域。透過完善的實習機制，讓學生提早接觸金融實務、累積專業能力，為未來職涯奠定堅實基礎。

三道國際逆風消息吹 新台幣早盤又貶逾1角

台股12日上午受國際逆風消息影響，股價開低震盪；新台幣匯價則是以31.78元開盤貶值2.5分；開盤一小時內最低匯價為31.86，貶值1.05角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。