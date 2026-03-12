台壽：資產重分類影響淨值135億

中信金今日舉行法說會，其中中信金揭露，台灣人壽因應IFRS新制接軌，淨值約被影響13億，另外資產重分類之後影響淨值122億，合計影響135億，淨值比從8.1%降至7.5%；不過另一方面，台灣人壽的分紅及投資型保單業績大幅成長，2025年新契約保費年成長54%，並且實現股票及私募基金的資本利得，同時以通路貢獻度來看，中信銀的銀保通路占比從2024年的39.2%大增至46.1%，等於囊括快5成的台壽保保單銷售量，至於業務員的銷售量占比，從18.7%降至13.4%。

台壽保在12月份額外提撥三成稅前獲利以強化外匯價格變動準備金，使2025年累計稅後盈餘為208.5億元，較2024年減少3%，整體財務表現仍屬穩健。中信金也揭露，台壽保的外價準備金在去年底已有279.33億元，避險成本大約1.46%；台壽保策略長葉柏宏指出，配合外價準備金新制，降低避險比率是一個方向，並且以NDF到期不續作來進行，目前台幣保單已避險的比率是53%，而合計台幣、外幣資產部位，已避險的比率則為31%。

而在進行資產負債的重分類之後，台壽的資產在OCI的部位，已從14%大幅拉高至43%，而在OCI的部位，從61%降至46%，另外，PL的部位則從1%提高至10%，而CSM估計未來會有雙位數的成長，每年大約可釋出112億的CSM來挹注獲利。