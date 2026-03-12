中信金：美洛杉磯分行、德州辦事處拚上半年開業

快訊

中央社／ 台北12日電

中信金總經理高麗雪今天表示，隨著台灣高科技產業陸續到美國投資，中信銀持續強化美國分行與子行服務能力，美國洛杉磯分行、德州辦事處盼今年上半年開業；股利政策規劃配發率維持6成左右，過去多以現金股利為主，但具體金額跟方式仍待董事會決議。

中信金今天下午舉行2025年第4季法人說明會，由高麗雪主持。高麗雪表示，2025年中信金交出不錯的成績單，金控2025年稅後盈餘達新台幣806.2億元，創歷史新高，年成長12%，每股稅後盈餘（EPS）為4.08元同步寫下歷史新高。

高麗雪表示，展望今年「審慎樂觀」，全球AI應用持續，台灣出口動能比預期好，預計台灣央行今年不會調整利率政策，美國聯準會（Fed）今年仍會繼續降息，不過，政經情勢變化大，將持續觀察因應。

中信銀2025年稅後盈餘573億元，年增16%，也創歷史新高。高麗雪表示，銀行海外獲利去年稅前盈餘達237億元、年增16%，海外營運也占銀行獲利逾1/3。目前東南亞、日本、美國布局很完整，不管後續美國關稅政策如何變化，都為客戶做好主要國家布局。

高麗雪指出，隨著台灣高科技產業陸續到美國投資，中信銀持續強化美國分行跟子行服務能力，美國業務去年年成長10%，目前除了紐約分行外，也力拚洛杉磯分行、德州設辦事處今年上半年開業，美國子行也增設鳳凰城分行，希望更靠近台商客群，提供放款、撥薪、房貸等多樣服務。

至於股利政策，高麗雪指出，去年EPS為4.08元，今年配發率維持跟過去一樣在6成上下，過去也以現金股利為主，不過，最後發放金額、發放形式仍要待董事會通過後確定。

中信金子公司台灣人壽2025年全年稅後盈餘208.5億元、年減3%。高麗雪說，主要受到去年12月強化外匯價格變動準備金、提撥3成獲利造成，保險本業2025年初年度保費收入年增超過5成。

保險業今年接軌IFRS 17下，銷售保單時將不會認列利潤，後續提供服務時才逐步認列，因此每賣出一張保單的可實現利潤，視為合約服務邊際（CSM），成為衡量保險公司未來獲利能力的重要指標。至於CSM釋出率，則決定保險公司將保單的預期未來利潤，轉化成當期損益的速度。

外界關注台灣人壽接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號）狀況，台灣人壽策略長葉栢宏表示，台壽申請新一代清償能力（TIS）過度措施的資本適足率水準為125%，按目前獲利狀況，不會有另外增資需要，若真的需要充實資本，將以發債為優先。

台灣人壽今天也首度揭露累計CSM餘額達1600億元，CSM釋出率約7%，預計今年CSM釋出貢獻損益約112億元，今年新契約CSM目標160億元，主攻保障型商品、投資型保單與分紅保單等商品。

至於台壽接軌新制對淨值影響，葉栢宏表示，合計影響淨值減少135億元，接軌IFRS 17影響約減13億元，資產重分類後影響淨值約減122億元，淨值比從8.1%下降到7.5%。台壽去年第4季避險比率約53%，跟第3季的51%相差不遠，今年採取匯率會計新制後，方向上將逐步降低避險比率，主要透過無本金交割遠期外匯（NDF）到期不續做。

資本適足率 中信銀 現金股利 法人說明會 中信金

相關新聞

尤昭文：台灣應扶植更多另類投資 資產管理規模兩年後上看30兆元

路透報導，台灣資產管理規模在ETF吸金狂潮下，雖成長快速，但也凸顯出同質性過高的缺點。投信投顧公會理事長尤昭文在專訪中建議政府支持另類投資，有信心未來兩、三年，台灣整體資產管理規模可從22兆台幣提高至30兆台幣。

股市創富效應 國銀1月獲利668.7億創史上最高紀錄

金管會公布最新銀行業獲利及存放款情況。其中在「股市創富」的效應帶動之下，銀行業今年1月的獲利668.7億獲利，不但創歷年單月新高，而且首度單月獲利突破600億，單月增量高達338.4億，銀行局副局長張嘉魁分析，包括新春股市開紅盤、企業放款需求成長都有關，大部分來自於手收成長的貢獻。

台壽：資產重分類影響淨值135億

中信金今日舉行法說會，其中中信金揭露，台灣人壽因應IFRS新制接軌，淨值約被影響13億，另外資產重分類之後影響淨值122億，合計影響135億，淨值比從8.1%降至7.5%；不過另一方面，台灣人壽的分紅及投資型保單業績大幅成長，2025年新契約保費年成長54%，並且實現股票及私募基金的資本利得，同時以通路貢獻度來看，中信銀的銀保通路占比從2024年的39.2%大增至46.1%，等於囊括快5成的台壽保保單銷售量，至於業務員的銷售量占比，從18.7%降至13.4%。

新台幣午盤貶5.2分 暫收31.807元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.807元，貶5.2分，成交金額9.42億美元

台灣星展暑期實習計畫開放報名 為期8周有機會前往海外見習

星展銀行（台灣）2026「暑期實習計畫（DBS Taiwan Summer Internship Programme）」即日起正式開放報名，預計招募逾60位大專院校在校學生，職位涵蓋消費金融、企業金融、財務企劃、環球金融市場、資訊科技與營運管理等領域。透過完善的實習機制，讓學生提早接觸金融實務、累積專業能力，為未來職涯奠定堅實基礎。

三道國際逆風消息吹 新台幣早盤又貶逾1角

台股12日上午受國際逆風消息影響，股價開低震盪；新台幣匯價則是以31.78元開盤貶值2.5分；開盤一小時內最低匯價為31.86，貶值1.05角。

