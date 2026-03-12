玉山銀行與IBM共同發表AI治理框架與第一份「AI治理白皮書」

玉山銀行與 IBM 今（12）日共同發表台灣市場領先的「企業級AI治理框架」，以及專為金融業應用的AI治理白皮書。這項成果標示台灣金融業正式從單點探索，跨入大規模、安全導入AI的全新階段，為建構更為可信任、有效率的AI金融服務奠定重要基礎。

在這項合作中，IBM參考歐盟 AI Act、ISO42001等具前瞻性的國際AI治理監管框架與精神，協助玉山銀行完整設計企業級AI治理框架與落地步驟，提供清晰的治理全景圖，讓玉山銀行明確掌握現行治理的成熟度，及未來可持續發展的路徑。作為台灣率先完成導入企業級AI治理架構的商業銀行，玉山銀行亦肩負產業示範的責任與角色，期望以實際成果為同業建立參考標竿，推動台灣金融生態系提升AI風險管理能力。

台灣 IBM 諮詢總經理林翰表示，AI治理不僅是管理工具，更是企業啟動高速創新的開關；AI治理之於企業級AI就如同汽車的方向盤，決定AI技術在企業內是否能以可信任、安全、有效的狀態被全面使用。此次 IBM 與玉山銀行的合作，不僅在台灣金融業率先建立具備完整制度、流程與方法論的AI治理框架，也證明台灣企業已啟用更為成熟、永續的、且具國際競爭力的AI應用與治理架構。IBM 與玉山銀行將繼續合作，協助更多台灣企業藉由導入有效的AI治理架構，掌握AI轉型趨勢，創造AI規模化應用價值，引領台灣產業發展負責任的企業級AI生態系。