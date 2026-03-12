快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

尤昭文：台灣應扶植更多另類投資 資產管理規模兩年後上看30兆元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
投信投顧公會理事長尤昭文。 本報系資料庫
投信投顧公會理事長尤昭文。 本報系資料庫

路透報導，台灣資產管理規模ETF吸金狂潮下，雖成長快速，但也凸顯出同質性過高的缺點。投信投顧公會理事長尤昭文在專訪中建議政府支持另類投資，有信心未來兩、三年，台灣整體資產管理規模可從22兆台幣提高至30兆台幣。

尤昭文指出，由於投資人改以透過ETF投資台股，帶動過去10年台灣的資產管理規模跳躍式的成長，光在去年就增加了3兆台幣，境內金額合計來到15.5兆台幣。不過，其中被動式ETF就占將近50%。同質性太高，管理費開始出現殺價現象。

他認為，台灣資產管理業務缺乏「層次與深化」，與國際主流有較大結構性的落差。期望政府能扶持資產管理業者開拓另類投資版圖，讓產業均衡成長。

尤昭文對台灣資產管理未來成長前景頗具信心，認為在兩、三年內，整體資產管理規模將從22兆台幣（境內與境外合計）達到30兆台幣。成長動能首先來自壽險業者開始將資金交由自家投信管理，其次是退休基金現階段雖只讓投信代操台股，假以時日，有機會擴及海外投資委託。

對於投信市場同質性，尤昭文說：「我希望市場要深、要多元，否則大家都擠去賣蛋撻，長不大啊。」他指的是台灣曾在1990年代出現蛋撻熱潮，大量店家一窩蜂投入，最終因供給暴增導致削價競爭，許多人賠錢出場。

全球資產管理市場結構，另類投資約占18%-20%，被動投資則有26%，台灣相比有不小落差。尤昭文相信，推動資產項目多元化發展，可以避免大者恆大與資源過度集中，產業也可以接軌國際。

另類投資泛指不屬於傳統股票、債券、現金三大類的其他投資產品，主要項目包括房地產、私募股權、創投、避險基金、商品、貴金屬、結構型商品、加密貨幣與各類收藏品。

台灣政府現已開放成熟的海外另類投資商品引進位於高雄的亞灣專區，但尤昭文認為，終極目標最好是台灣人能自己會從事這些複雜的投資策略。

現為第一金投信董事長的尤昭文，舉私募股權為例，主張政府應該以政策來扶持。他說，新加坡政府就很聰明，政府全資擁有的淡馬錫投資公司，為了扶植REITs（不動產投資信託）就成立了專責不動產投資開發的Mapletree。台灣政府亦可比照，要求國發基金、郵政儲金等單位認購私募，來扶植資產管理業者有更多成長機會。

他相信，政府周邊單位帶頭投資資產管理業者所發行的私募股權基金，有了示範案例，保險業等民間資金才會放心投入。

ETF 尤昭文 規模

延伸閱讀

收益主軸從被動等待轉為主動創造 ETF 採掩護性買權策略成新亮點

玉山首檔ETF00988B 3/2開募

LGT CP攜一銀 首推開放型私募股權策略

相關新聞

尤昭文：台灣應扶植更多另類投資 資產管理規模兩年後上看30兆元

路透報導，台灣資產管理規模在ETF吸金狂潮下，雖成長快速，但也凸顯出同質性過高的缺點。投信投顧公會理事長尤昭文在專訪中建議政府支持另類投資，有信心未來兩、三年，台灣整體資產管理規模可從22兆台幣提高至30兆台幣。

新台幣午盤貶5.2分 暫收31.807元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.807元，貶5.2分，成交金額9.42億美元

台灣星展暑期實習計畫開放報名 為期8周有機會前往海外見習

星展銀行（台灣）2026「暑期實習計畫（DBS Taiwan Summer Internship Programme）」即日起正式開放報名，預計招募逾60位大專院校在校學生，職位涵蓋消費金融、企業金融、財務企劃、環球金融市場、資訊科技與營運管理等領域。透過完善的實習機制，讓學生提早接觸金融實務、累積專業能力，為未來職涯奠定堅實基礎。

三道國際逆風消息吹 新台幣早盤又貶逾1角

台股12日上午受國際逆風消息影響，股價開低震盪；新台幣匯價則是以31.78元開盤貶值2.5分；開盤一小時內最低匯價為31.86，貶值1.05角。

新台幣開盤貶2.5分 為31.78元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.78元開盤，貶2.5分

國銀建築融資逾放攀升…終結連五降 小建商財務隱憂浮現

國銀房貸與建築融資逾放同步回升。金管會統計，2026年1月底房貸、建融逾放分別為86.2億元與21.7億元，各月增3.13億元與1.63億元，其中建融逾放終結連五降、反轉走揚最受關注。市場緊盯，房市降溫與國際情勢動盪下，小建商財務隱憂升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。