赴日賞櫻注意！台新 Pay+攜手日本三越伊勢丹最高回饋18.8%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新Pay+攜手日本三越・伊勢丹，最高回饋18.8%。台新銀行／提供
進入3月，日本櫻花季正式展開，帶動國人赴日旅遊熱潮。看準台灣旅客於日本百貨消費的強勁動能，台新銀行宣布攜手日本百貨龍頭三越伊勢丹控股旗下通路推出限時加碼回饋活動。即日起至6月30日止，台新Pay+用戶綁定台新Richart卡消費，最高可享18.8%回饋，讓旅客在賞櫻之餘盡情選購精品、美妝與伴手禮，同時享有實質回饋。

日本長年為國人海外旅遊首選目的地，尤其櫻花季期間百貨人潮暢旺，消費需求顯著升溫。台新銀行表示，台新Pay+持續深化海外支付場景布局，此次攜手日本指標性百貨通路，不僅簡化跨境支付流程，更透過免手續費與即時匯率結算優勢，打造「赴日購物如同在臺消費」的便利體驗，協助旅客聰明理財、安心消費。

掌握海外購物商機，台新銀行整合跨境支付與百貨優惠資源，推出四重回饋機制，全面升級赴日消費體驗。第一重、高額點數回饋，透過Richart Life APP切換至「Pay著刷」權益並綁定Richart卡消費，最高可享3.8%台新Point（信用卡）回饋；第二重、海外手續費全免，直接省下1.5%國外交易手續費，實質優惠立即有感；第三重、百貨優惠疊加，出示「MITSUKOSHI ISETAN JAPAN」APP優惠券可享5% OFF，再搭配日本政府10%免稅機制，折扣層層堆疊、放大回饋效益；第四重、即時扣款更安心，採即時匯率結算機制，有效降低匯率波動風險，讓旅費支出更清楚透明。

台新銀行提醒，旅客可於出發前下載「MITSUKOSHI ISETAN JAPAN」官方APP並完成註冊及護照資料登錄，抵達百貨後啟用優惠券，即可與台新Pay+優惠同步使用，完整享有最高回饋組合，未來亦將持續拓展海外合作版圖，結合數位創新與跨境支付服務，為國人打造更便利、安全且高回饋的全球支付體驗。

匯率 消費 百貨

