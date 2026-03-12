快訊

翹班駕車闖平交道遭列車撞…台鐵新埔站副站長移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

日職／經典賽表現被看到了！林家正加盟日本火腿隊 將與古林睿煬、孫易磊當隊友

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣星展暑期實習計畫開放報名 為期8周有機會前往海外見習

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
星展銀行（台灣）2026「暑期實習計畫」開放報名，預計招募60名額。圖/資料照片
星展銀行（台灣）2026「暑期實習計畫」開放報名，預計招募60名額。圖/資料照片

星展銀行（台灣）2026「暑期實習計畫（DBS Taiwan Summer Internship Programme）」即日起正式開放報名，預計招募逾60位大專院校在校學生，職位涵蓋消費金融、企業金融、財務企劃、環球金融市場、資訊科技與營運管理等領域。透過完善的實習機制，讓學生提早接觸金融實務、累積專業能力，為未來職涯奠定堅實基礎。

2026「暑期實習計畫（DBS Taiwan Summer Internship Programme）」採「專案式實習計畫（Structured Internship）」與「一般暑期實習計畫（General Internship）」雙軌制，精準匹配學生的學習階段與成長目標，透過為期8周的專屬培訓平台，著重培養國際視野，讓每位實習生選擇最適合其發展的學習途徑。

其中，「專案式實習計畫（Structured Internship）」專為就讀最後一學年之學士及碩士生量身打造，實習生將深入參與實際專案的規劃與執行，從需求分析、策略討論到落地實作，全面培養跨部門協作及實務問題解決能力。

實習生將有機會與新加坡總部或其他市場團隊交流，親身體驗全球金融決策脈動。表現優異者，更有機會於畢業後直接銜接「星展儲備幹部計畫（Management Associate Programme）」，或取得正職錄用資格 ，讓實習成為通往金融職涯的重要起跑點。

「一般暑期實習計畫（General Internship）」則開放給各年級的學士及碩士生參加，透過參與銀行部門日常業務，協助實習生了解金融產業運作模式與組織文化，並累積實際工作經驗，探索未來職涯方向。

星展銀行（台灣）人力資源處負責人朱麗文表示，在AI時代，人才是推動創新的關鍵。星展銀行（台灣）長期致力於人才培育，透過多元實習計畫、專屬導師制度、前瞻金融科技體驗，與跨國團隊策略共議，協助學生累積實務經驗並拓展國際視野。期盼與青年才俊共同成長，將「Be the Best, Be the Change, Be the Difference」精神落實於實踐，為國際金融職涯做好最周全的準備。

星展銀行（台灣）2026「暑期實習計畫」委由人事顧問公司執行招募，即日起至4月6日止開放線上報名，歡迎國內外大學及研究所在校學生踴躍申請（不限科系與工作經歷）。更多2026「暑期實習計畫」詳情與報名資訊，參考官方網站：https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=26000021&tz=GMT%2B08%3A00&tzname=Asia%2FTaipei

實習 金融市場 星展銀行

延伸閱讀

永豐金證券啟動2026徵才：MA 與全新 ITT 計畫同步招募 保障百萬年薪

永豐金證券啟動2026徵才 保障百萬年薪

相關新聞

三道國際逆風消息吹 新台幣早盤又貶逾1角

台股12日上午受國際逆風消息影響，股價開低震盪；新台幣匯價則是以31.78元開盤貶值2.5分；開盤一小時內最低匯價為31.86，貶值1.05角。

國銀建築融資逾放攀升…終結連五降 小建商財務隱憂浮現

國銀房貸與建築融資逾放同步回升。金管會統計，2026年1月底房貸、建融逾放分別為86.2億元與21.7億元，各月增3.13億元與1.63億元，其中建融逾放終結連五降、反轉走揚最受關注。市場緊盯，房市降溫與國際情勢動盪下，小建商財務隱憂升溫。

台灣星展暑期實習計畫開放報名 為期8周有機會前往海外見習

星展銀行（台灣）2026「暑期實習計畫（DBS Taiwan Summer Internship Programme）」即日起正式開放報名，預計招募逾60位大專院校在校學生，職位涵蓋消費金融、企業金融、財務企劃、環球金融市場、資訊科技與營運管理等領域。透過完善的實習機制，讓學生提早接觸金融實務、累積專業能力，為未來職涯奠定堅實基礎。

新台幣開盤貶2.5分 為31.78元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.78元開盤，貶2.5分

中華開發資本投資日本新創

中華開發資本旗下開發跨境創新基金宣布領投福岡具代表性的顧客體驗新創公司「株式會社 toypo」。本次投資為開發跨境創新基金自成立並正式進駐福岡以來，首次於日本境內擔任領投角色，不僅是日本投資布局的重要里程碑，更象徵基金深化在地參與，成為推動台日新創與產業發展的關鍵力量。

談接軌IFRS 17 國泰金釋出股利、獲利雙多

國泰金控昨（11）日舉行接軌IFRS 17法人說明會，釋出股利及獲利兩大利多。國泰金控財務長陳晏如表示，對於子公司股利上繳持正面態度，認為接軌後獲利更具可預測性，且目前累計提列的特別盈餘公積超過2,113億元，未來可望隨接軌迴轉至未分配盈餘，分派量能充足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。