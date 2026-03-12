一銀3.68％植樹節美元優利定存 前600名享代植樹苗

今天是3月12日植樹節，第一銀行積極實踐永續發展精神，攜手客戶共建低碳家園，即日起至3月31日推出植樹節期間限定「守護地球，馬上行動」優利定存專案，透過iLEO數位帳戶以新臺幣扣款承作美元定存，存期99天、限額312至3120美元，享年利率3.68％及匯率減碼3.5分優惠，限量2000名、每人限一筆，第一銀行還將為前600名客戶額外種下一棵樹苗，理財同時也為地球送出一份愛。

活動期間至專案網頁點選「守護地球」指定按鈕，即可透過網銀或手機APP等「數位通路」承作；此次植樹行動，第一銀行將與農業部林業及自然保育署臺中分署合作，於和平區山坡地種植樹苗，維護自然生態與生物多樣性，並於活動結束後寄發電子感謝函，與客戶一同實踐低碳永續理念。

第一銀行秉持「就在你左右」的品牌精神，持續推動ESG（環境、社會、公司治理），透過實際行動深化客我關係，提供客戶多元資產配置選擇的同時，也為環境永續盡一份心力。