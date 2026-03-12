非現金支付當道 匯豐卡結合行動支付營造場域回饋

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

根據相關金融統計，2025年全年台灣發行之信用卡簽帳金額達新臺幣4.9兆元，創下歷史新高；同時，隨著行動支付使用快速普及，Apple Pay、LINE Pay等數位錢包綁定信用卡的交易比例亦逐年攀升，已成為民眾日常消費的重要工具。

滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘表示：我們觀察到台灣消費者使用信用卡情境多以旅遊、網購及百貨餐飲為主，且隨著國內行動支付普及，信用卡與數位支付的整合已為常態，非現金支付蔚為主流。

黃至弘強調，滙豐積極貼近消費者需求，將旅人卡系列，以及主打日常消費回饋的Live+現金回饋卡、滙豐匯鑽卡與現金回饋御璽卡結合行動支付，讓客戶在不同的消費場域都能享有更實惠的回饋。

即日起至2026年3月31日， 新申辦滙豐信用卡並成功核卡的客戶，於核卡後30天內完成一般新增消費，並符合指定條件，即可享有最高8,000哩或刷卡金新臺幣500元的迎新回饋。適用卡別包含旅人無限卡、旅人御璽卡、旅人輕旅卡，以及主打日常消費回饋的Live+現金回饋卡、滙豐匯鑽卡與現金回饋御璽卡等多款熱門卡別。此外，核卡後30天內完成指定行動支付交易，包含Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、LINE Pay、街口支付或悠遊付等消費，更可獲得新春加碼好禮—統一超商CITY CAFE五杯，可兌換中杯美式、四季春青茶或經典紅茶，冰/熱不限，無效期限制，讓卡友在日常消費中輕鬆享受小確幸。

