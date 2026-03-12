三道國際逆風消息吹 新台幣早盤又貶逾1角

台股12日上午受國際逆風消息影響，股價開低震盪；新台幣匯價則是以31.78元開盤貶值2.5分；開盤一小時內最低匯價為31.86，貶值1.05角。

今早市場逆風消息包括:一、美國今宣布對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查，將檢視這些經濟體的製造業結構性產能過剩及生產相關做法與政策；美國貿易代表葛里爾表示，目標是在目前以122條款課徵關稅的150天期限到期前，做出結論。二、國際油價再反彈，站上97美元。三、美元指數重新站回99大關。

匯銀人士分析，近期新台幣走勢仍與國際金融市場高度連動，特別是美股表現與國際油價變化將是重要觀察指標。今早國際油價再度走高且美股今晨收盤漲跌互見，美元指數轉強，避險資金恐回流美元，新台幣今早貶勢再起。