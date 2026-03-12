快訊

告別死板字體！LINE再推全新免費字體 3款選擇、設定方式懶人包一次看

美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時立場急轉彎內幕曝光

傳遭不明攻擊！波灣伊拉克油輪陷火海畫面曝光 25名船員撤離

聽新聞
0:00 / 0:00

利多匯聚帶動中長期漲勢 黃金與天然資源基金後市俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
晉達黃金基金經理人夏喬治(George Cheveley)。野村投信/提供
晉達黃金基金經理人夏喬治(George Cheveley)。野村投信/提供

近年來國際金價漲勢凌厲，近一年漲幅高達82%，黃金基金受惠於金價走高，過往表現同樣亮眼。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。至於貴金屬股票，金礦企業因成本控制和利潤率的提升，投資前景持續看好。同樣地，市場對於大宗商品強勁需求，以及天然資源類股相對低估的投資價值，為天然資源基金表現帶來支持。

晉達環球黃金基金經理人暨晉達環球天然資源基金共同經理人George Cheveley表示，過往金價走勢受到聯準會利率政策與通膨預期所牽動，但近兩年支持國際金價大幅上漲的因素很多，包括全球經濟不確定性升高、地緣政治緊張因素持續、各國央行增加黃金儲備、投資黃金的需求上升，美國利率政策及通膨預期的影響程度已降低。面對國際金價突破每盎司5,100美元關卡，投資人難免質疑未來是否還有上漲空間，即使近日中東緊張局勢升溫衝擊股市，但目前來看，支撐金價的關鍵因素依然存在：中長期美元走弱、地緣政治緊張局勢持續、市場預期聯準會將降息、對財政赤字的擔憂日益加劇，以及各國央行持續購金。綜合這些因素來看，金價可能維持在目前水準附近或小幅上漲，而非大幅下跌。

對於金礦類股而言，投資前景維持正面George Cheveley指出，受惠於金價的強勁成長，2025年金礦類股的獲利大幅增加，隨著成本受控，金礦企業的整體總營運成本（All-In Sustaining Cost, AISC）增幅明顯減緩，加上金價大漲，利潤率大幅提升，預估2025年整體金礦股維持利潤率每盎司1,759美元，2026年更可望增加至2,601美元，相較2025年增幅高達47.9%，較2024年的197%更是翻倍成長。對於長期投資人而言，金礦類股不僅與金價的關聯度高，企業獲利更具備極佳的成長潛力，有助於提升資產組合的多元化效果。

晉達資產管理亦看好大宗商品的投資前景，且投資價值仍被市場低估。George Cheveley指出，可以從五個面向衡量天然資源類股的投資潛力，首先是需求面，電力需求將進入超級循環，有助於能源類股表現，近日油價因戰爭因素大漲也激勵能源類股表現；此外，天然氣與銅也受惠於結構性需求，使得需求強勁成長。

第二個面向是通膨，根據過去經驗，天然資源類股在高通膨期間(通膨大於3.3%)有80%的時間提供實質正報酬，年化報酬率達22%，優於通膨持平與低通膨(通膨小於1.6%)時期的表現。由於去全球化（美國關稅、國防支出增加）、政府債務金額持續增加以及薪資通膨（人口高齡化導致勞動力減少）等因素，預估未來將是高結構性通膨為主的環境，有利於天然資源類股。

第三個面向是價值面，經過主動式投資篩選後，天然資源類股可望有較高的自由現金流收益率、股息發放率，以及穩健的資產負債表。

第四個面向是過往表現，長期統計顯示，天然資源類股票的過往表現優於實體大宗商品。

第五個面向為多元化配置，天然資源股票與其他類股（如科技）及其他實質資產的關聯度低甚至負相關，可考慮納入資產組合以分散風險。

金價 地緣政治風險 央行

延伸閱讀

黃金2025年創1979年以來最強年度漲勢 貝萊德持續看俏

貨幣市場基金避風港 法人點名具備低波動、高流動特性

黃金標的 短空長多

台股長線多頭趨勢未變 主動統一台股增長 ETF 獲買盤青睞

相關新聞

國銀建築融資逾放攀升…終結連五降 小建商財務隱憂浮現

國銀房貸與建築融資逾放同步回升。金管會統計，2026年1月底房貸、建融逾放分別為86.2億元與21.7億元，各月增3.13億元與1.63億元，其中建融逾放終結連五降、反轉走揚最受關注。市場緊盯，房市降溫與國際情勢動盪下，小建商財務隱憂升溫。

新台幣開盤貶2.5分 為31.78元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.78元開盤，貶2.5分

中華開發資本投資日本新創

中華開發資本旗下開發跨境創新基金宣布領投福岡具代表性的顧客體驗新創公司「株式會社 toypo」。本次投資為開發跨境創新基金自成立並正式進駐福岡以來，首次於日本境內擔任領投角色，不僅是日本投資布局的重要里程碑，更象徵基金深化在地參與，成為推動台日新創與產業發展的關鍵力量。

談接軌IFRS 17 國泰金釋出股利、獲利雙多

國泰金控昨（11）日舉行接軌IFRS 17法人說明會，釋出股利及獲利兩大利多。國泰金控財務長陳晏如表示，對於子公司股利上繳持正面態度，認為接軌後獲利更具可預測性，且目前累計提列的特別盈餘公積超過2,113億元，未來可望隨接軌迴轉至未分配盈餘，分派量能充足。

國泰金擬募資15億股+發債400億元

國泰金控昨（11）日公告擬規劃辦理長期資金募資案，上限為15億股，以及董事會通過辦理主順位公司債發行案，額度上限為新台幣400億元，國泰金控指出，主因考量公司未來長期策略發展和營運需要，以備不時之需，不一定會實際執行，主順位公司債則是因陸續到期而申請。

1月國銀建融壞帳反轉！終結連五降 小建商財務壓力浮現？

國銀房貸與建築融資壞帳同步回升。金管會統計，2026年1月底房貸、建融逾放分別為86.2億元與21.7億元，各月增3.13億元與1.63億元，其中建融逾放終結連五降、反轉走揚最受關注。市場緊盯，房市降溫與國際情勢動盪下，小建商財務隱憂升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。