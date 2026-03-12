聽新聞
0:00 / 0:00

中華開發資本投資日本新創

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
toypo入駐福岡市新創支援設施FGN （Fukuoka Growth Next）。左至右分別為開發創新管理顧問總經理郭大經、株式会社toypo代表取締役CEO村岡拓也、共同創業者兼取締役CPO小神寛晴。中華開發資本／提供
toypo入駐福岡市新創支援設施FGN （Fukuoka Growth Next）。左至右分別為開發創新管理顧問總經理郭大經、株式会社toypo代表取締役CEO村岡拓也、共同創業者兼取締役CPO小神寛晴。中華開發資本／提供

中華開發資本旗下開發跨境創新基金宣布領投福岡具代表性的顧客體驗新創公司「株式會社 toypo」。本次投資為開發跨境創新基金自成立並正式進駐福岡以來，首次於日本境內擔任領投角色，不僅是日本投資布局的重要里程碑，更象徵基金深化在地參與，成為推動台日新創與產業發展的關鍵力量。

本次投資除開發跨境創新基金領投外，亦獲九州地區具指標性的金融創投FFG Venture Business Partners，以及日本知名創投GxPartners共同參與。

toypo於2019年在日本福岡市成立，為九州新創代表之一，並入選日本經濟產業省（METI）推動的「J-Startup KYUSHU」計畫。

公司打造結合「商家CRM模組App」與「消費者外出App」的雙邊平台，為連鎖餐飲與零售業提供高性價比的AI賦能CRM解決方案，透過數位化工具強化實體店鋪與消費者的互動效率，有效驅動數位轉型並精準提升顧客留存率。

針對日本餐飲業人力短缺與回訪率挑戰，toypo開發超過15項標準化模組（如電子會員證、電子集點卡、數位折價券、訂閱制度等），並導入AI助理自動生成行銷內容，大幅減輕店端營運負擔。截至2026年初，toypo已累積逾190萬名用戶、導入超過1,100家門店，並能處理複雜的跨店促銷專案、無縫串接主流POS系統。

開發創新管顧總經理郭大經表示，數位轉型驅動的CRM工具，是引領未來零售與餐飲產業升級的關鍵，看重toypo在九州的領先地位與專業的管理團隊，更期望透過本次投資，為台日服務業數位化領域建立橋樑，並探索與開發資本旗下被投資公司進行跨境合作的潛在可能。

開發資本總經理南怡君也指出，隨著基金正式落地福岡並逐步累積日本市場投資經驗，此次於日本境內擔任領投角色，不僅展現對toypo團隊與商業模式的高度肯定，也象徵開發跨境創新基金由「跨境鏈結者」轉型為深度參與日本投資的「在地價值創造者」。

福岡 日本

